财经洞察：中国央行初步判断经济企稳回升 货币政策或进入观望期

记者 毕晓雯

路透香港6月18日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏所率团队，近期调整了今年中国经济主要指标的预测，其中GDP(国内生产总值)增速下调至7%，物价涨幅降为1.4%；他们并从财政政策、货币政策、房地产市场、结构性政策四个因素出发，明确指出下半年GDP环比增速会比上半年略有回升。

这意味着二层含义：首先，从央行角度来看已基本确认中国经济企稳回升；其次，从潜在经济增速考虑，也许央行认可的增速也就在7%。潜在经济增速是指在给定资源约束和制度约束下，经济运行在长期内所能达到的可持续的最高经济增速。

如果上述结论成立，那接下来的问题是，如果不考虑对冲外汇占款缺失而需要提供的基础货币，从去年下半年开始不断放松的货币政策还会继续宽松吗？

在央行对经济基本面这么重要的信号释放出来后，投资者是否需要思考一下，在中国经济的本轮周期中，是否货币政策已开始进入观望期？

投资人士近二周突然开始觉得央行货币政策的信号比较奇怪：一是定向正回购；二是继续向国开行以PSL(抵押补充贷款)工具释放一年期以上的流动性；三是可跨半年国库现金招标利率竟然创至少三年新低；四是本周到期的约6,700亿元MLF(中期借贷便利)全部未续做。

市场此前还普遍预期6月末前还有一次降准，但站在央行的立场仔细分析上述货币政策操作的细节，也许这次降准的预期将会落空。

让我们再分解一下这些动作的信号：

一、定向正回购：据路透报导，主要是几家超储过高的大银行，再三“跪求”央行回收实在太多、没地可用的流动性，说明目前短期流动性实在充裕，看不到再度放水的需要。而这次操作后，一天、七天期回购利率则缓慢回升，做实了银行间市场短期利率已见底的分析。

二、定向国开行的PSL：央行已确认进行了此项操作，并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次操作将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%，央行通过特定工具以压低长期利率的意图明显。

三、国库现金定存招标：本周分别进行了三个月、六个月期限共计1,000亿元的招标，令市场吃惊的是利率结果竟然仅3.4%、3.5%，为至少三年来新低，显然市场并不缺流动性。

四、本周到期的近6,700亿元MLF全部未续：如果央行没有引导资金价格下行的意图，的确看不到MLF再续的必要性。

另据消息人士透露，央行官员在与机构的交流中，明确对资金流向股市有所担忧，本周打新股冻结的资金可谓历史天量，但市场却波澜不惊。积极因素在于居民储蓄变活了，正不断投向资本市场；但负面因素在于，各类创新产品层出不穷，不排除银行资金借道流入股市。

**央行如何看待中国经济和各项政策因素？**

上述分析都基于中国央行对经济的判断，因此有必须再分解一下马骏报告中的主要观点。他指出，虽然上半年中国经济增速低于预期，但考虑到房地产市场开始企稳，最近出台的稳增长举措将在未来几个月内开始显现积极效果，以及世界经济也将有所复苏等因素，估计下半年GDP环比增速将会略高于上半年。

另外值得关注的是，该团队并针对若干稳增长政策对实体经济影响的滞后期进行了定量分析。结果表明，财政政策与货币政策调整对实体经济的正面作用将在6-9个月后达到峰值，但在4-5个月之后的效果就会达到峰值的60%左右。

报告也提到有助于缓解经济下行的政策因素，主要包括：

其一，积极财政政策的力度有所加大。考虑到中央财政动用上年度结转资金和安排地方政府专项债券、地方债务置换等因素，今年赤字率的实际上升幅度大于0.2个百分点。与半年前相比，积极财政政策的力度有所加大，这将有助于缓解基础设施投资减速等下行压力。

其二，人民银行自去年11月下旬以来已连续三次降息和两次降准。根据社会融资规模的权重估算，今年4月底企业平均融资成本比去年末下降了30多个基点，比去年同期下降60多个基点。企业融资成本下降有助于缓解投资和房地产市场所面临的下行压力。

其三，房地产市场出现积极态势。在一系宽松政策后，国家统计局最新发布的数据显示，随着330楼市新政逐渐显效及销售旺季到来，中国一线楼市迎来量价齐升的红五月，拉动官方全国房价告别一年来的环比跌势，楼市回暖得以确立。

其四，结构性政策的作用。最近，政府有关部门加快了对水利、铁路、生态环境、保障房等项目的审批和启动的步伐，这将有助于维持基建投资的较快增长，并为银行和资本市场创造有效融资需求。

不会为了宽松而宽松，也不会为了刺激而刺激，对宏观经济基本面的判断，或许是一切政策出台的考量。（完）

(审校 张喜良)

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