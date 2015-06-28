焦点：中国央行降准降息同出手六年半来首现 稳增长兼抑制金融风险

路透上海/北京6月28日 - 继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。

分析人士指出，在央行此次强力政策的呵护下，有助于平复股市恐慌情绪，但融资盘去杠杆仍需要调整过程，在短线反弹后股市可能进入一段整固期；而对降息加定向降准对债市短期利好，而收益率下行幅度仍要看地方债的供给压力，以及央行后续长期资金的进一步释放情况。

三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳称，“央行这次举动应该主要为了防范金融市场过度波动的风险，从目前流动性情况看不需要全面降准，但仍需要降低实体经济融资成本和防范金融风险 。”

中国人民银行稍早公布，决定自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本，并有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。

央行上次同时降准降息还是再2008年12月末，为应对全球金融危机，央行自当年9月起连续四次降准和降息齐发。

华创宏观研究团队指出，也许5月经济数据还能呈现一些经济微弱企稳的迹象，但从6月至今的高频工业品量价数据来看，经济增长的势能在进一步走弱。而在股市急剧震荡的金融环境下，经济增长动能必然更加堪忧。所以，抛开从防止经济过快下滑的角度，单从维持金融市场稳定，避免对实体经济的负反馈来说，央行都需要释放一些更加强烈的信号来稳定“股心”。

兴业证券宏观分析师张忆东也谈到，降息降准同时推出，表达了政策对于股灾的及时给力的维稳应对态度，“多杀多、融资盘杠杆强平”的负面循环有望缓解，至少止赢盘暂时稳一下。

中国A股市场周五再次出现“踩踏事件”，标杆指数沪综指.SSEC收盘重挫逾7%创五个多月最大单日跌幅，沪深两千多只个股跌停，市场人气深度受损，“熊市来了”呼声渐高。未来能否留住牛市，普遍意见还要等待政策面和消息面。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，央行此次名为定向降准，但事实上银行、城商行、农信社符合三农、小微条件的不在少数，即使暂时不符合的也可以通过努力符合条件，所以更接近普降而非定向。

光大证券首席经济学家徐高称，根据2014年6月标准，估算本次降准释放资金规模大致在4,000亿元左右，其中财务公司降准释放资金在700亿元左右。

央行网站刊登的新闻稿称，对“三农”贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行降低存款准备金率0.5个百分点；对“三农”或小微企业贷款达到定向降准标准的国有大型商业银行、股份制商业银行、外资银行降低存款准备金率0.5个百分点。

同时，降低财务公司存款准备金率3个百分点，进一步鼓励其发挥好提高企业资金运用效率的作用。

降息方面，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.85%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2%；其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。

刘东亮并表示，降准、降息同步推出，货币政策宽松力度前所未见，侧面印证经济下行压力在进一步加大，当前不存在货币政策拐点，在宽财政的同时，宽货币仍然会继续，这不会是年内最后一次降准、降息，三季度仍会持续推进宽松。

央行有关负责人在定向降准和降息后答记者问中称，将继续实施稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，加强和改善宏观审慎管理，优化政策组合，为经济结构调整和转型升级营造中性适度的货币金融环境。

**股市或迎来喘息机会**

在周五股市大挫后，市场对于监管层出手救市的期盼逐渐升温，而央行此次出手，料将为股市注入一剂强心针，短线股市有望迎来喘息机会。

光大证券首席经济学家徐高认为，去年以来股市快速上涨很大程度上由于流动性推动，大量融资盘进入加大了股市系统性风险。最近两周股市快速下跌，融资盘平仓压力上升与股市急速下挫开始形成恶性循环。央行此时出台宽松政策，能稳定市场情绪，降低金融风险。

南方基金首席策略分析师杨德龙指出，沪指.SSEC两周暴跌一千点，央行降息降准对股市是重大政策利好，体现了政府对股市的积极态度，可能会使下周股市触底反弹，可以积极做多。

他并谈到，这轮调整是牛市中的正常调整，调整幅度在20%左右，牛市会更牢固，蓝筹股表现可能会更好，建议关注券商、汽车、食品饮料、商贸零售、医药等板块，这些板块有一定的业绩支撑，反弹起来会领涨市场。

不过张忆东认为，暴跌结束并不意味立刻重新进入到“疯牛”暴涨阶段，“大尖顶”调整之后，较长一段时间的市场将呈现指数箱体震荡而个股行情分化。虽然类似过去两周的急跌、深幅调整可能接近尾声，但是，大概率是牛市第二阶段“盘整市”才刚刚开始。

他进一步指出，在牛市的第二阶段，是养精蓄锐阶段。休整阶段不适合贪战、恋战，更适合的是恰当的防御、等待+局部战场的突破。

海通宏观研究团队姜超、周霞认为，6月以来地方债大量发行、城投债放松，宽财政政策频出，而本次定向降准着力于三农与小微贷款，宽货币为宽财政保驾护航，增加银行可用资金。而本次降息并未扩大存款利率上浮倍数，有助于降低银行负债端成本，进而降低贷款利率，从比价角度打开长债利率下行空间。

他们指出，近期股债下跌源于货币宽松预期落空，本次定向降准+降息有助于稳定货币宽松预期，但长债利率下行空间仍取决于宽财政与宽货币、基本面的博弈，下调未来三个月10年国开债收益率区间至3.6%-4%。

而申万债券研究团队认为，维持债市20-30基点(bp)波段行情，而无趋势行情的判断。中期来看，保增长政策加码、供给问题都制约市场表现。要消除这种担忧，央行需要明确释放较大规模的长久期资金，以消化包括地方债在内的供给，而相关政策的出台可能需要经济基本面的进一步推动。

刘东亮则谈到，虽然货币政策对债券牛市的驱动正在弱化，但央行此举有助于稳定市场信心，弥合分歧，既然货币政策无拐点，预计未来一段时间债券收益率易下难上，债牛没有结束；此外预计人民币汇率不会受到影响，继续保持相对稳定。

而据债券交易员透露，降准降息消息周六宣布后，现券已有线下交易出现，其中国开行10年活跃券150210成交收益率在4.05%左右，周五尾盘的报价则为4.12%/4.10%。

中国央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年又两度降息并两次降准，最近的降准为4月20日起普降金融机构存款准备金率1个百分点；之后5月11日起，再度下调存贷款基准利率，此次降息后，一年期贷款基准利率创逾20年新低。（完）

(发稿 路透中文部；撰写 边竞；审校 林高丽)

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