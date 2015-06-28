降息和定向降准致力稳增长 为下半年奠定流动性基础--人行官员

路透北京6月28日 - 中国央行周六宣布降息和定向降准之后，央行研究局局长陆磊表示，从短期看，此次政策调整致力于稳增长，为下半年经济金融在合理区间运行奠定了流动性基础。

陆磊在邮件中对路透表示，此次货币政策调整，数量型工具与价格型工具同步运用，总量性政策与结构性政策并举，预调与微调兼顾。

他表示，从经济运行看，2015年5月固定资产投资增长11.4%，工业增加值增长6.1%，出口增长-2.8%，经济增长进入新常态，但稳增长压力依然较大，从前瞻性角度出发，有必要进一步实施松紧适度的货币政策以支持经济稳定增长。从物价看，2015年5月CPI增长1.23%，PPI仍然处于-4.61%的历史性低位水平，为货币政策调整提供了调节空间。因此，此次0.5个百分点的定向降准和0.25个百分点的存贷款基准利率下调符合经济运行和物价稳定的基本要求。

陆磊强调，2015年下半年是宏观经济企稳和结构调整的关键性历史时期，是“十二五”收官和“十三五”开局的承上启下关键性时刻，有必要为国民经济转方式、调结构、去杠杆营造良好的金融环境。

“从短期看，此次政策调整致力于稳增长。货币政策作为逆周期宏观调控手段，应对2015年上半年经济波动和金融体系流动性变化作出预调和微调是必要的，为下半年经济金融在合理区间运行奠定了流动性基础。”陆磊称。

从长期看，他认为此次政策调整有利于促改革。存贷款基准利率持续下行和定向降准有利于为“十三五”时期金融改革提供更为充分的政策空间。

他指出，存贷款基准利率降低为实体经济融资成本进一步下行，稳定企业和居民投资与消费预期提供了政策支持。金融支持实体经济增长的前期成果是显着的，但仍然需要货币政策有效引导金融机构为实体经济稳步增长和结构调整作进一步努力。

此外，此次政策调整并未普降金融机构存款准备金率，主要考虑是6月末预计银行体系超额准备金保持在3万亿元左右，货币市场利率达到历史低位。因此，更多地通过降低下调利率以实体经济融资成本、定向降低存款准备金率以优化金融资源配置结构，是政策调整的重要出发点。

他补充称，定向降准和降息的主要功能仍然是通过增加金融体系流动性、降低实体经济融资成本以实现经济稳定运行，仍然需要微观审慎监管、金融业市场准入和直接投融资政策支持等一系列改革与发展举措向配合，才能使中国融资结构更趋合理，金融部门效率持续提升，实体经济健康发展。

中国人民银行决定，自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本，并有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。（完）

(发稿 李贺; 审校 林高丽)

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