今年将灵活运用各种工具组合继续实施定向调控--人行官员

路透上海1月15日 - 据路透获得的资料显示，中国人民银行调查统计司司长盛松成周四指出，中国目前货币增速基本适度、合理，仍在调控的范围内，今年央行将灵活运用各种工具组合继续实施定向调控，保持银行体系流动性合理充裕。

盛松成并表示，人民币贷款占中国社会融资规模的比例短期内虽存在波动，但长期看整体是在下降的；在一定时期内人民币贷款占中国社会融资规模的比例为50%-55%，是一个比较合理的区间。

中国人民银行周四公布，2014年12月末广义货币供应量(M2)同比增长12.2%，低于12.5%的路透调查中值，亦低于央行全年约13%的增长目标；12月新增人民币贷款6,973亿元，低于路透调查中值的8,527亿元。

央行同时公布，去年全年社会融资规模为16.46万亿元，比上年同期少8,598亿元。而从结构看，2014年人民币贷款占同期社会融资规模的59.4%，同比高8.1个百分点。(完)

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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