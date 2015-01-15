今年将灵活运用各种工具组合继续实施定向调控--人行官员

中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透上海1月15日 - 据路透获得的资料显示，中国人民银行调查统计司司长盛松成周四指出，中国目前货币增速基本适度、合理，仍在调控的范围内，今年央行将灵活运用各种工具组合继续实施定向调控，保持银行体系流动性合理充裕。
盛松成并表示，人民币贷款占中国社会融资规模的比例短期内虽存在波动，但长期看整体是在下降的；在一定时期内人民币贷款占中国社会融资规模的比例为50%-55%，是一个比较合理的区间。
中国人民银行周四公布，2014年12月末广义货币供应量(M2)同比增长12.2%，低于12.5%的路透调查中值，亦低于央行全年约13%的增长目标；12月新增人民币贷款6,973亿元，低于路透调查中值的8,527亿元。
央行同时公布，去年全年社会融资规模为16.46万亿元，比上年同期少8,598亿元。而从结构看，2014年人民币贷款占同期社会融资规模的59.4%，同比高8.1个百分点。(完)
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透北京5月5日 - 中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，为推动PPP项目融资方式创新以更好支持实体经济发展，将拓宽险资投资渠道，支持其通过基础设施投资计划形式，向PPP项目公司提供融资；投资方式上，除债权、股权方式外，还可以采取股债结合等创新方式，满足PPP项目公司的融资需求。