中国央行降息降准多项货币宽松政策齐出 顺势完成利率市场化

路透香港10月23日 - 中国三季度经济增速跌破7%之后，中国央行以大手笔降息、降准及定向降准，并基本放开利率管制，顺势完成利率市场化。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。

中国央行周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次双降。

“GDP增速低于7%的目标，工业企业跌幅继续扩大，物价跌幅大于预期，是本次降息的主要原因。”兴业银行首席经济学家鲁政委认为。

当前，中国物价涨幅持续处于低位，市场利率呈下行趋势，中国央行称，放开存款利率上限的市场条件已成熟，决定抓住有利时机，对商业银行、农村合作金融机构等金融机构不再设置存款利率浮动上限。

中国央行的重磅货币宽松政策出炉之前，国家总理李克强刚刚在中央党校分析了经济形势和重点工作。而周一中国国家统计局公布，三季度国内生产总值（GDP）同比增速跌破7%，创下六年半以来最低值。

国泰君安分析师徐寒飞认为，放开存款利率上限意味着利率市场化接近完成。在通缩风险上升，负债成本下降，资产回报率下行的趋势中，放开存款利率上限并不一定会导致银行提高存款利率，对表内存款成本的影响预计不大。

中国央行称，金融市场主体可按照市场化的原则自主协商确定各类金融产品定价，此举既有利于促使金融机构加快转变经营模式，提升金融服务水平；也有利于健全市场利率体系，提高资金利用效率。

李克强当日稍早在党校做报告称，要继续创新宏观调控思路和方式，提高政策的针对性，灵活性，继续创新宏观调控思路和方式，合理运用降准，定向降准，降息等货币政策手段，用好财政政策空间相对较大的优势，保持经济平稳运行。

**宽松货币政策或仍在途中**

由于中国外汇流出加速，外汇占款快速下降，同时三季度经济增长数据不佳，中国央行推出双降措施，市场人士普遍认为，续8月双降后，此次央行再次降息降准符合预期，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。

海通宏观研究团队姜超、周霞认为，当前工业低迷，投资全面下滑，通缩风险再现，央行降准降息意在呵护经济。

中国央行亦坦言，当前，国内外形势依然复杂，中国经济增长仍存在一定的下行压力，降存主要针对物价水平的下降，保持利率稳定，降准则针对外汇占款减少，以及税款集中入库可能导致银行体系流动性的缩减做出预调。

华宝信托宏观分析师聂文亦认为，前不久刚公布的三季度数据低于管理层的预期，名义GDP增速来看数据下滑得较厉害，从9月数据看，经济进一步下行压力比较大，货币政策希望进一步放松。降息之后，中国的实际利率基本为零。

“无论从数量还是价格来看，目前货币政策处于非常宽松的层面，信贷已经连续五个月同比多增，利率水平一路低，降息降准虽有一定（刺激）作用，但未必会对经济起到立竿见影的作用。”

聂文进一步解释道，实体经济需求较弱，通过这一次双降来刺激实体经济很难，目前经济下滑的压力主要来自于新旧经济增长动力不能直接对接，还是需要改革来释放新的经济增长动力。

中信银行总行国际金融市场专家刘维明亦表示，此次双降在市场预期当中，幅度适当，仍然预留政策空间，股市有望借机破位，债市则可能上演中期走势的最后疯狂。

申万宏源债券团队认为，在当前全球经济下行及通缩压力较大的情况下，全球包括中国在内的宽松仍在途中，未来预计有更多的国家加入再次宽松的大营，对中国而言，未来2-3年经济仍将延续下行走势，降息、降准以及其他的宽松政策仍将继续出台。（完）