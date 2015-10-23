中国央行降息降准多项货币宽松政策齐出 顺势完成利率市场化

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月23日 - 中国三季度经济增速跌破7%之后，中国央行以大手笔降息、降准及定向降准，并基本放开利率管制，顺势完成利率市场化。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。
中国央行周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次双降。
“GDP增速低于7%的目标，工业企业跌幅继续扩大，物价跌幅大于预期，是本次降息的主要原因。”兴业银行首席经济学家鲁政委认为。
当前，中国物价涨幅持续处于低位，市场利率呈下行趋势，中国央行称，放开存款利率上限的市场条件已成熟，决定抓住有利时机，对商业银行、农村合作金融机构等金融机构不再设置存款利率浮动上限。
中国央行的重磅货币宽松政策出炉之前，国家总理李克强刚刚在中央党校分析了经济形势和重点工作。而周一中国国家统计局公布，三季度国内生产总值（GDP）同比增速跌破7%，创下六年半以来最低值。
国泰君安分析师徐寒飞认为，放开存款利率上限意味着利率市场化接近完成。在通缩风险上升，负债成本下降，资产回报率下行的趋势中，放开存款利率上限并不一定会导致银行提高存款利率，对表内存款成本的影响预计不大。
中国央行称，金融市场主体可按照市场化的原则自主协商确定各类金融产品定价，此举既有利于促使金融机构加快转变经营模式，提升金融服务水平；也有利于健全市场利率体系，提高资金利用效率。
李克强当日稍早在党校做报告称，要继续创新宏观调控思路和方式，提高政策的针对性，灵活性，继续创新宏观调控思路和方式，合理运用降准，定向降准，降息等货币政策手段，用好财政政策空间相对较大的优势，保持经济平稳运行。
**宽松货币政策或仍在途中**
由于中国外汇流出加速，外汇占款快速下降，同时三季度经济增长数据不佳，中国央行推出双降措施，市场人士普遍认为，续8月双降后，此次央行再次降息降准符合预期，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。
海通宏观研究团队姜超、周霞认为，当前工业低迷，投资全面下滑，通缩风险再现，央行降准降息意在呵护经济。
中国央行亦坦言，当前，国内外形势依然复杂，中国经济增长仍存在一定的下行压力，降存主要针对物价水平的下降，保持利率稳定，降准则针对外汇占款减少，以及税款集中入库可能导致银行体系流动性的缩减做出预调。
华宝信托宏观分析师聂文亦认为，前不久刚公布的三季度数据低于管理层的预期，名义GDP增速来看数据下滑得较厉害，从9月数据看，经济进一步下行压力比较大，货币政策希望进一步放松。降息之后，中国的实际利率基本为零。
“无论从数量还是价格来看，目前货币政策处于非常宽松的层面，信贷已经连续五个月同比多增，利率水平一路低，降息降准虽有一定（刺激）作用，但未必会对经济起到立竿见影的作用。”
聂文进一步解释道，实体经济需求较弱，通过这一次双降来刺激实体经济很难，目前经济下滑的压力主要来自于新旧经济增长动力不能直接对接，还是需要改革来释放新的经济增长动力。
中信银行总行国际金融市场专家刘维明亦表示，此次双降在市场预期当中，幅度适当，仍然预留政策空间，股市有望借机破位，债市则可能上演中期走势的最后疯狂。
申万宏源债券团队认为，在当前全球经济下行及通缩压力较大的情况下，全球包括中国在内的宽松仍在途中，未来预计有更多的国家加入再次宽松的大营，对中国而言，未来2-3年经济仍将延续下行走势，降息、降准以及其他的宽松政策仍将继续出台。（完）
(记者 赵红梅；审校 黄凯)
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