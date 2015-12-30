马骏：降准等数量工具的使用应以稳定短期利率为前提（更新版）

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路透北京12月30日 - 中国央行首席经济学家马骏表示，在货币政策框架从数量型向价格型转轨的过程中，应逐步弱化对数量目标的关注；调整存款准备金率的力度和频率的决策应该以短期利率稳定在合理水平为前提。

中国金融时报周三刊载他的文章指出，未来在使用数量型工具的时候，不应该将其视为可以直接影响实体经济的政策工具，而更多地应该考虑如何用这些工具来达到理想的政策利率水平，进而通过利率之间的传导来影响实体经济。

另外，在资本项目逐步开放的环境下，降准等数量工具的使用还需要考虑对资本流动的影响。“如果降准力度过大或过于频繁，会导致境内短期利率过度下行，因此可能加剧资本外流，使得本来希望看到的通过降准提高货币乘数、扩大流动性的效果被对冲。”他称。

中国央行此前于10月24日起下调了金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。路透12月初固定收益市场展望调查显示，近八成受访机构认为中国未来三个月将继续下调大型存款机构法定存款准备金率。

马骏表示，中国商业银行不愿意使用市场利率（如SHIBOR或短期回购）为定价基础，主要原因是短期利率波动太大，只有将短期利率稳定下来，提升短期利率与企业融资成本的相关性，才能在市场中建立起“某种短期利率将成为未来政策利率”的预期，提高政策利率向存贷款利率传导的效果。

文章指出，在向新的货币政策框架转型过程中，应逐步强化对市场利率的调控和引导，培育市场对政策利率的认知度和接受度。

除了稳定短期利率之外，央行还应该发挥再贷款、中期借贷便利（MLF）、抵押补充贷款（PSL）等工具对中长期流动性的调节作用，引导和稳定中长期市场利率。通过弱化对数量工具的依赖、改进宏观审慎管理框架、完善收益率曲线、发展衍生工具市场等改革来疏通利率传导渠道，增强央行货币政策向中长期利率，特别是信贷市场利率乃至实体经济的传导效率。

在流动性管理方面，可考虑通过灵活运用公开市场操作、再贴现、再贷款、中期借贷便利（MLF）等工具，合理调节银行体系的流动性。

文章并称，要使充裕的银行间市场流动性和较低的短期利率，转化为较低的企业融资成本，还必须在许多非货币政策领域进行改革，以帮助疏通利率传导机制。

比如，有必要建立健全担保机制，来降低银行和其他投资者对科技、绿色和部分小微企业的风险厌恶，从而降低风险溢价；应该继续拓展各类资本市场的融资渠道，降低由于过度依赖银行所导致的期限错配和风险偏好错配及由此产生的融资难的问题；应该继续放松对民营银行的准入限制，支持服务于小微企业的中小金融机构的发展，缓解由于金融服务不足所导致的融资难、融资贵的问题。

马骏在11月发表的工作论文中指出，利率走廊的实施有利于稳定商业银行预期，避免预期利率飙升而出现囤积流动性的倾向，从而达到稳定利率的作用。（完）