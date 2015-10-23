分析师看中国央行以双降迎霜降

路透北京10月23日 - 中国人民银行决定自周六（10月24日，今年霜降日）起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%，一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%；下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。

央行同时对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限，并抓紧完善利率的市场化形成和调控机制，并为加大金融支持“三农”和小微企业的正向激励，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。

分析人士认为，央实行双降，主要针对经济存在下行压力，料对未来几个季度的经济有一定提振。未来央行仍将维持宽松的货币政策，降准概率依然较大，此外要加大中央的财政支持和增加国债发行。

央行重磅政策出炉后，预计市场看贬人民币的情绪将持续，未来贬值压力依然较大；四季度资金成本下行则将令债市受益，打开短端利率下行的空间；而股市市场反弹基础条件进一步牢固，市场中长期风险偏好可能会被唤起。

以下为市场人士的评论:

--兴业银行首席经济学家、华福证券首席经济学家 鲁政委：

GDP增速低于7%的目标，工业企业跌幅继续扩大，物价跌幅大于预期，是本次降息的主要原因。但是，企业面对的主要矛盾是总需求不足，表现在微观层面是总资产周转率的大幅下降，而有效汇率的高低关乎总需求之缩张，因此，让汇率反应中国经济的基本面才是更为根本的措施，不动汇率就不得不降息，到并不能够解决根本问题。

--国泰君安债券分析师徐寒飞：

1）降息降准是为了进一步引导金融机构降低社会融资成本，以及降低短期流动性成本，对于缓解经济下行，改善企业微观绩效，提升金融机构流动性有一定作用。

2）放开存款利率上限意味着利率市场化接近完成。在通缩风险上升，负债成本下降，资产回报率下行的趋势中，放开存款利率上限并不一定会导致银行提高存款利率，对表内存款成本的影响预计不大。

3）对债券市场的影响偏正面，债券市场的上涨迎来新的催化剂。

霜降之前的双降，有利于对延续债券市场的上涨趋势，未来仍然有新的催化剂，我们维持观点不变，继续持仓安静的等待，未来仍然有惊喜！

--中信银行总行国际金融市场专家刘维明：

此次双降在市场预期当中，幅度适当，仍然预留政策空间，股市有望偶的借机破位，债市则可能上演中期走势的最后疯狂。 意味着年底前不会有新动作，债市或将猛涨后回吐已经累积的涨幅，先涨后跌

--华宝信托宏观分析师聂文：

前不久刚公布的三季度数据低于管理层的预期，名义GDP增速来看数据下滑得比较厉害，从9月数据看，经济进一步下行压力比较大，货币政策希望进一步放松。降息之后，中国的实际利率也基本为零。

实际上来讲，作为当前无论从数量还是价格来看，都处于非常宽松的层面，信贷已经连续五个月同比多增，利率水平前段时间降到3%以下，利率相对较低，作为发展中国家，虽然降息降准有一定作用，未必会起到立竿见影的作用。

放松货币政策，只是延缓市场出清的时间，效果边际下降，不过降准可以对冲外汇占款的下降。对股市利好。

从9月底到目前，各个领域都面临资产慌的情况，从侧面看，实体经济的需求都比较疲弱，通过这一次双降来刺激实体经济很难，目前经济下滑的压力，不是因为货币政策，而是来自于经济基本面，来自于新旧经济增长动力不能直接对接，还是需要改革来释放新的经济增长动力。

--恒丰银行总行金融市场部研究院蔡浩：

一8月降准后，释放资金7000亿左右，8月央行外占下降3000多亿，9月央行外占只会比8月更低，流动性状况不支持连续降准的出现。但考虑到四季度仍有1万多亿的地方政府债待发行，再加上四季度稳增长的目标要求宽松政策不能太晚，于是10月下旬就是最佳的政策实施窗口。降息的逻辑也很明确，世界经济通缩压力再现，中国CPI和PPI再降，尤其是后者，由于翘尾因素逐渐消弭，四季度面临更大的下行压力，降息有利于对冲价格指标下降带来的实体经济融资成本的上升，尤其是工业企业。最后，预计年底之前还会出现政策窗口的操作，汇率政策或货币政策皆有可能。

--海通证券宏观 姜超、顾潇啸

“双降”继续放水，宽松周期延续

①对称降息+降准。央行决定10月24日起分别下调一年期存贷款基准利率25bp至1.5%和4.35%，同时下调存准率50bp，估计释放资金约5900亿，在此基础上对符合标准的金融机构额外降准50bp；

②利率市场化完结。央行宣布对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限，意味着利率市场化已完成最后一跃。

③继MLF操作后央行双降在预期之内。9月金融机构外占下降7613亿元，外占持续下降基础货币投放不足，10月中旬以来外汇市场成交量有所上升，且10月面临财政存款上缴，均意味着银行超储率下行，短期流动性压力仍在，降准可保持银行体系流动性合理充裕，增加银行信贷资金。而9月物价回落，也要求降息抗通缩。

④宽松周期仍将持续。目前内需萎靡，经济下行压力仍在，而短期通缩风险升温，货币增速回落，意味着未来货币宽松仍有空间。

--招商证券宏观研究主管 谢亚轩：

央行强调，这次降息主要针对物价水平的下降，保持利率稳定，降准主要针对外汇占款减少，以及税款集中入库可能导致银行体系流动性的缩减，降准的必要性可能更强。

这些降息配合存款利率上限的放开，意味着利率市场化完成了。

但这个时间点，双降主要还是应对经济存在下行压力，物价增速比较平稳情况下，还是希望通过积极货币政策来推动总需求的回升，应对经济的下滑。

--中泰固收宏观分析师罗文波

1.降的原因：经济太差，超储率太低，释放流动性，双降同时释放流动性，并降低资产负债端收益，引导基准利率下行，促进银行放贷。2.存款利率市场化接近尾声，未来资产决定负债，银行负债端收益将下行，利好债市。3.四季度资金成本或下行，债市受益。4.双降叠加财政加杠杠，宽货币继续向宽信贷转化。

--中国银行国际金融研究所宏观研究主管周景彤：

央行这次动作，突出了两点:一是同时调降存贷款利率和存款准备金率。二是完成了定价权方面的利率市场化。个人认为，双降的主要考量:一个是经济下行压力继续很大，最新公布的9月和三季度数据表明，投资、出口、工业生产等数据继续恶化，PMI等指标也未明显好转。

如果按此趋势，四季度经济还可能继续下滑，这样完成全年7%左右的增长目标困难就比较大。因此，通过降息降准降低企业融资成本、改善市场预期，就显得十分必要。如果再考虑到外汇占款的趋势性减少，市场利率有所走高，降准更是在许多人的预期之中的事。

同时，取消商业银行和农村合作金融机构等存款利率浮动上限，这在我国金融发展史上有着特殊意义，其标志着我国利率市场化从定价方面的彻底完成。

当然在实质上，我国利率市场化还有很多任务需要去做，特别是在市场基础设施方面，比如货币政策新框架的构建、完整统一资金收益率曲线的形成、存款保险制度的实施完善、市场主体退出机制的建立等领域。

从未来趋势看，经济下行压力大，出口形势严峻，国际资本流动和人民币汇率波动，都使未来货币政策操作难度增大，但降准概率依然较大。

--兴业证券固定收益分析师 唐跃

央行双降，为了防止通缩，稳定资产价格，政府稳增长意图明显。不过中国经济的问题是结构性问题，引导资金进转型的领域才能从中期化解债务风险。

--交通银行金融研究中心高级金融分析师鄂永健：

1.降息在意料之中,三季度GDP破7,投资增长依然乏力,四季度乃至明年,经济下行压力仍在,尽管名义贷款利率下行,但PPI持续负增长,企业实际融资成本依然较高，降息后一年期存贷款基准利率再创历史新低，有利于缓解存量债务压力，促进融资成本下降；2.存款利率上限完全放开，利率市场化彻底完成，未来利率调控机制建设将是重点；3.9月信贷和社融均增加较多，当前市场流动性较为充裕，降准的必要性似并不强烈，除了进一步促进信贷投放外，此次降准可能有继续配合地方政府债务置换的用意。

--申万宏源债券组：

宽松政策仍在途中 债市长牛可期。1、央行双降符合预期，降息的主要目的是降低社会融资成本，提高货币政策对实体经济的拉动效果。在三季度数据出台之后，我们提出四季度经济下行压力仍大，四季度金融业增加值增速因为基数因素等原因将有所回落，同时房地产销售增速也将见顶回落，从而第三产业在四季度的表现也值得堪忧。而第二产业的下行调整尚未结束，对经济难以起到向上拉动作用。

2、降准的主要目的是对冲外汇占款下降带来的资金面收紧，以及投放长期资金，以更好的鼓励金融机构将资金投向实体经济。在10月21日央行对部分商业银行实施MLF投放资金的时候，我们就明确指出：MLF并不改变降准概率。当前，虽然人民币贬值预期已经有所回落，但是仍然存在，可以预计的是未来一段时间，新增外汇占款可能持续为负，这对资金面的影响偏负面，虽然逆回购、PSL、MLF等都可以投放流动性，但是相比较而言，降准可以释放长期资金，有助于引导金融机构将资金投向实体经济，提高稳增长效果。

3、央行此次降准降息后，资金利率水平有望进一步下调，R007向2%靠近，银行综合负债成本也将进一步回落至2%左右，债券市场收益率有望再出现一波下行。

4、中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。9月底已经有台湾、印度实施降息，昨日欧央行也释放宽松信号，市场对美联储年内加息预期也进一步回落，在当前全球经济下行及通缩压力较大的情况下，全球包括中国在内的宽松仍在途中，未来预计有更多的国家加入再次宽松的大营，对中国而言，未来2-3年经济仍将延续下行走势，降息、降准以及其他的宽松政策仍将继续出台，债券市场长牛可期。

--方正证券策略团队

“双降”再现，看多至实质性通缩担忧

（1）继8月25号之后，央行再次双降，政策意图明确。三季度经济破7后，稳增长压力增大，9月份发改委、财政加大了稳增长的政策支持，央行层面再次加大政策力度，显示对抗通缩的力度不断加码。此外，欧洲和日本经济趋弱，欧洲在讨论再次宽松，中国央行此次双降也是在应对全球宽松。降息降准后，流动性将进一步宽松，实体经济的融资利率包括一般贷款加权利利率、10年期国债收益率、企业债发行利率等进一步下行，有利于降低融资成本，信用一定程度上得以扩张。

（2）再次双降后，判断四季度经济有望边际启稳。

（3）市场反弹基础条件进一步牢固，将持续到实质性通缩担忧出现之前。随着稳增长的力度加码，经济短周期启稳，市场反弹基础条件进一步确认，随着美元加息预期的减弱以及场外配资清理的结束，市场参与者风险偏好不断提升，反弹将延续。我们认为未来经济的下滑仍将延续，维稳持续性偏弱，实质性通缩仍将出现，实质性通缩出现后，市场机会进入长时期的消耗阶段。

（4）在配置上延续增大弹性，四季度首选医药生物、传媒娱乐、新能源汽车产业链、旅游等。9月份之后我们对于市场的判断为“从看平到看多”，配置上逐渐从日常消费到可选消费，在消费品领域增大弹性，一方面这些行业具备景气度，另一方面政策支持力度加大，例如国务院对于旅游的扶持、新能源汽车政策加码、健康中国理念的提出等等，当一个行业具备景气+政策催化剂的时候，一定是配置的首选，对于稳增长加码的投资领域，我们建议从主题角度考虑，例如地产管廊建设、水利、轨道交通等，此外主题角度仍可继续关注十三五规划的信息经济和智能制造。

--南方基金首席策略 杨德龙：

霜降将至，央行“双降”，利好实体经济和股市。本周三股市暴跌时，就有投资者期待本周末能“双降”，随后大盘出现两天反弹，现在如愿以偿，利好落地，预计会刺激股市进一步走高，下周一大盘有望高开高走。近期公布的经济数据低迷，流动性偏紧，央行降息降准迫切性大大增强。降息后，企业、居民等贷款利率进一步降低，有利于提高企业盈利能力、提高消费需求、稳定市场预期。降准则直接改善了市场流动性，利好房地产、汽车、券商及其他工业企业。未来半年，央行仍将维持宽松的货币政策，以支持实体经济的发展。

--海通证券策略分析师 荀玉根

双降点评：钱多必须任性

①霜降前一天央行双降，叠加海外环境，流动性宽松再度强化。十年期国债收益率步入2时代，利率下行推动大类资产轮动，股市吸引力上升。相比53万亿储蓄、44万亿债市、26万亿银行理财和私行，股市19万亿自由流通还很小。

②DDM三大变量中，利率领先风险偏好领先盈利（预期），流动性是本轮行情最大影响变量，钱多是615前我们异常坚定大牛市的原因，也是8月底双降后再次乐观的理由。

③享受上涨，吃着碗里：继续看好十三五的制造升级（先进制造、新能源汽车）、信息经济（大数据）、现代服务（医疗、娱乐）和大上海主题，瞅着锅里：年底多出幺蛾子，谨防风格阶段性异变，重视券商。

--齐鲁证券宏观分析师 刘启元：

由于中国外汇流出加速，外汇占款快速下降，同时三季度经济增长数据不佳，中国央行推出双降措施，我们认为这会刺激中国资产价格上升，但对投资的效果可能会打折扣，因为中国最大单一行业投资需求来自房地产，但全球市场动荡以及美元升值使得中国的地产价格很难继续上升，新增投资需求也增长相对缓慢。昨日欧央行主席暗示欧元区QE会在12月加码，全球货币已经在重回宽松轨道，不过大宗商品下跌和美元升值是全球当前面临的最大风险。不过我们预期中国的股市短期仍将延续上涨趋势，只是风险在急剧。

--招商银行同业金融总部 刘东亮：央行今日宣布双降，金融机构存款准备金率调降50个BP，对符合支持三农和小微标准的金融机构额外调降50个BP，1年存贷款基准利率调降25个BP，并取消存款利率上限。

取消存款利率上限，意味着利率市场化已经基本完成，利率管制已不存在，金融机构以资产定负债的趋势将会更加明显，在资产配置荒的环境下，决定了金融机构难有大规模扩张负债的冲动，即使取消上限，存款利率也不会出现明显上行，这有利于持续降低社会融资成本，但也对金融机构的审慎经营提出更高要求；

值得注意的是，此次双降前，李克强总理表示要“合理运用降准、定向降准、降息等货币政策手段，要提高货币政策的针对性、灵活性，创新货币政策手段”，总理亲自表态实际上为近期弥漫的双降无用论画上了句号，特别是在外汇占款持续大幅下降之际，降准对维持资金利率宽松有格外重要的意义。我们有理由认为，央行的宽松举动将会持续至2016年，明年1年期存款基准利率可能降至1.0%以下，而“创新货币政策手段”则充满想象空间，在利率日益接近极低区间，且利率管制取消之际，央行如何进一步通过市场化手段传导货币政策？不排除央行未来会酝酿推出类QE政策；如果我们的判断正确，债券市场利率下行空间依然十分看好，谈拐点为时尚早；

同时也必须承认，货币政策对实体经济的刺激作用正在衰减，宏观经济的表现持续低于预期，因此未来财政政策必然会发挥更大的作用，PPP、政府引导基金、自发自还地方债、专项金融债预计会加速落地；

双降会令市场看贬人民币的情绪持续，人民币未来贬值压力依然较大，预计短期央行仍可能会积极维稳，汇率较大概率维持双向波动，但中长期而言，人民币贬值压力的消失还是要依靠宏观经济的实质性好转。

--方正证券宏观分析师 郭磊：

降息稍微有点出乎意料，简单谈几点吧：

第一，央行希望在美国加息前再完成一次降息，压低存款利率，为结构调整创造一个低利率环境。昨天欧央行暗示宽松后，央行认为是时机已到。

第二，把名义存款利率稳定在2以下，为利率市场化提供弹性空间。同时宣布存款利率不再设限，相当于宣布利率市场化正式完成，符合金改和小川任期时间表。

第三，进一步带动地产销售和制造业投资，争取今年完成保7。克强总理最新讲话显示政策对全年保7还是有期望，在心态上也比较急迫。

0.25个点的利率变动对制造业的负债弹性和资产弹性来说都不会太大，但对地产等行业可能会影响比较明显。建议关注此次降息后地产销售和新开工的进一步变化。

不过宏观面更大的一个逻辑已不是逆周期政策，而是五中全会。五中全会是包括地方在内的体制内力量是否可以有效组织起来，进入新一轮建设期的一个观察点和分界点。如果五中全会能有效提供一个新增长故事，在增长和结构调整目标、产业、地方激励甚至人口等问题上有突破，市场中长期风险偏好可能会被唤起。

--华泰证券宏观组：

1、“双降”目的何在？——经济寒气逼人、基础货币缺口惊人。中国的经济从上一轮大规模刺激之后，逐渐走上了资本回报率下行之路，自2012年开始，经济面临严重的去产能去杠杆的压力之中，行至今日，中国的周期性行业去产能去杠杆的压力远未释放完毕，过剩产能出清仍处于攻坚阶段。显然，目前是降准降息的较好时机。

2、经济改善可期吗？强力措施，无疑会对未来几个季度的经济起到一定提振作用，改善各项经济数据的环比增速，进而也会对市场预期形成影响。

3、如何看待后续量宽？——空间取决于国际形势。经济下行，利率配套下行是顺理成章的政策。但货币宽松之前又受制于人民币汇率的压力而空间有限，目前人民币汇率基本稳定，欧央行再度超预期量宽，故有本次“霜降”。自8月末和本次的两次“双降”后，10年期中美无风险利差已从8月的180bp缩至100bp附近的水平。虽然仍有一定利差优势，但空间已显然缩窄。美国经济数据目前看起来也不尽人意，国际新一轮“放水竞赛”也会影响美国的政策节奏，若年内美联储加息预期破产，中国国内就仍有再度降息降准的空间。

4、利率市场化的形式已走完，关注信用债不断被延后的尾部风险。本次还彻底放开了商业银行与农村合作金融机构的存款利率浮动上限。但是，要真正实现“自由”定价的利率水平，还需要在资源改革、金融体制改革、国企改革等一系列经济体制改革中做更多的配套和推进。但尤其要重视的是，利率市场化伴往往随着商业银行风险偏好的上升，目前信用债跟随利率债下行，且信用层级紊乱，尾部风险被不断延后、加大。利率债10年期破3之后，将走向纠结震荡，信用债会随着深化改革的预期，而首先受到流动性冲击。

--中金债券分析师 陈健恒：

这次降准预计释放资金规模在6000-7000亿。经济疲弱是双降的背景。对于这次降准，此前市场已经有所预期，也是9月下旬以来收益率尤其是中长端收益率下降较快的原因。引导货币市场利率下降才有利于进一步引导利率下行。这次降准前，我们测算的银行超储率已经降至2%以下，制约货币市场利率下行。

这次双降的最大意义其实不在于引导长端利率下降，而是打开短端利率下行的空间，从而为整体利率下行腾出空间。预计7天回购利率在这次降准后将回落到2%以下，可能会逐步逼近1.5%的水平。如果CPI持续下行，则需要进一步往下引导。货币市场利率的下降将带动货基和理财利率下降，同时也会缓解所谓债券杠杆风险的担忧，整体有利于债市。长端利率在货币市场利率走低以及CPI走低的情况下，仍有进一步下行空间，预计10年国债未来几个月会跌破08年的2.7%的低点，明年上半年之前可能会触及2.5%。我们也多次提到，四季度和明年一季度整体利率债供给很少，现在还是买买买的节奏。

加水之后需要考虑加面。货币政策放松压低实际利率对经济是正面刺激。但目前社会的信用扩张依然乏力，专项金融债项目的杠杆仍是加在企业和地方城投平台上，非长远之计。有效的信用扩张是中央政府加杠杆，要加大中央的财政支持和增加国债发行，并配合宽松的货币政策推动，才有可能缓解目前经济去杠杆的痛苦。如果看不到中央政府大幅加杠杆，则信用扩张较慢，未来货币条件的改善只能依靠继续压缩实际利率，债券进一步走牛。（完）