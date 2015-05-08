版本:
中国
中国财经 | 2015年 5月 8日 星期五 18:18 BJT

中国央行：据条件变化适度调整货币政策力度 各类工具均有较大空间

路透北京5月8日 - 中国央行周五发布一季度货币政策执行报告称，要根据流动性供需、物价和经济形势等基础条件的变化适度调整货币政策力度；目前，各类货币政策工具都有较大的空间，能够有效调节和供给流动性，无须以量化宽松的方式大幅扩张流动性水平。

政策执行报告同时指出，要继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，防止过度“放水”固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平。

报告表示，要针对金融深化和创新发展进一步完善调控模式，疏通货币政策向实体经济的传导渠道。

“灵活运用各种货币政策工具，完善中央银行抵押品管理框架。”中国央行称。

此外，报告表示，将继续发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节和结构引导作用，实好差别化住房信贷政策，继续支持居民家庭合理的住房消费。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐