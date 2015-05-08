中国央行：据条件变化适度调整货币政策力度 各类工具均有较大空间

路透北京5月8日 - 中国央行周五发布一季度货币政策执行报告称，要根据流动性供需、物价和经济形势等基础条件的变化适度调整货币政策力度；目前，各类货币政策工具都有较大的空间，能够有效调节和供给流动性，无须以量化宽松的方式大幅扩张流动性水平。