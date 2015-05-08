中国央行：据条件变化适度调整货币政策力度 各类工具均有较大空间

中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透北京5月8日 - 中国央行周五发布一季度货币政策执行报告称，要根据流动性供需、物价和经济形势等基础条件的变化适度调整货币政策力度；目前，各类货币政策工具都有较大的空间，能够有效调节和供给流动性，无须以量化宽松的方式大幅扩张流动性水平。
政策执行报告同时指出，要继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，防止过度“放水”固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平。
报告表示，要针对金融深化和创新发展进一步完善调控模式，疏通货币政策向实体经济的传导渠道。
“灵活运用各种货币政策工具，完善中央银行抵押品管理框架。”中国央行称。
此外，报告表示，将继续发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节和结构引导作用，实好差别化住房信贷政策，继续支持居民家庭合理的住房消费。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
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