中国央行公开市场连五周空窗静默期料持续 稳增长压力下宽松政策需维系

路透上海5月21日 - 中国央行公开市场本周仍无动作，为连续第五周零操作，并已连四周既无资金投放亦无回笼。尽管本周有新股IPO及缴税等因素扰动，但不改资金充裕局面，公开市场也选择继续按兵不动。

市场人士并指出，一方面连番宽松政策后，资金的宽泛局面令逆回购操作的意义不大；而另一方面，当前经济仍处弱势，在稳增长压力下宽松政策还需维系甚至加码，重启正回购的时机也未到来，近期公开市场的静默期料将延续。

“公开市场现在不做动作是正常的，毕竟现在资金利率这么低，大行每天的任务就是出钱，这种情况下不可能再进行逆回购，利率也不需要再引导，已经够低了。”南京银行金融市场部研究员郭伟称。

她还表示，而且目前也没到收紧的时候，做正回购也怕给市场传递出一种紧缩的信号；如果债券收益率再上去的话，又会让地方债发行受阻，公开市场暂停操作的局面可能会持续一段时间。

银行间资金市场上，隔夜质押式回购加权平均利率最新报1.0088%，继续在逾五年半以来的低位附近徘徊。

上海一银行交易员也谈到，除了保证地方债的顺利发行，目前IPO的节奏加快，也需要宽松流动性的支持。

本周有20只新股在沪深交易所进行IPO，网上申购日为周二至周四。

郭伟并指出，从最近一段时间看，稳增长对于央行的压力越来越大，现在央行的当务之急肯定还是要考虑稳增长的事情，“投资起不来，新增贷款也不怎么样，其实就是缺钱，怎么样解决资金的问题还是最重要的一块内容，其他问题暂时都要让位于稳增长了。”

尽管新订单和价格指数有所改善，带动5月汇丰中国制造业PMI初值小幅上升，但仍处于荣枯线之下，而产出和新出口订单双双创新低，显示内外需疲弱之际，制造企业生产积极性不高，前景仍黯淡，经济下行压力犹存。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/mak74w

据路透统计，本周公开市场无正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。

2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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