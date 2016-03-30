中国央行：刘士余、宁吉喆出任货币政策委员会委员

路透北京3月30日 - 中国央行网站周二称，经国务院批准，任命刘士余、宁吉喆为货币政策委员会委员，肖钢、王保安不再担任货币政策委员会委员职务。

刘士余于今年2月接任证监会主席、党委书记。证监会网站公布的简历显示，其于2004年7月任中国人民银行行长助理、党委委员，2006年6月起担任央行副行长，2014年调任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)担任董事长兼党委书记。

宁吉喆于今年2月兼任国家统计局局长、党委书记。国家统计局网站公布的简历显示，其于2007年4月任国务院研究室副主任，2013年4月主持工作，2013年8月任国务院研究室党组书记、主任，2015年8月任发改委党组成员、副主任（正部长级）。

肖钢自2013年3年任中国证监会主席，但于今年2月被免去该职务。

王保安为原国家统计局党组书记、局长，但因涉嫌严重违纪，于今年1月接受组织调查。（完）