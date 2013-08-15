人行逆回购利率或渐近底部 市场盼决策层更好引导预期

* 公开市场本周续“锁长放短”，净投放资金475亿元

* 三年央票低价续做，逆回购中标利率倒高于预期

* 基调中性偏紧，政策引导不足致机构预期一度偏乱

* 市场希望决策层再提高政策透明度，及时准确导向

* 三年央票仍将续发，逆回购利率下行空间已不大

作者 曹巍浩

路透北京8月15日 - 中国央行公开市场本周继续“锁长放短”，续做三年央票并伴随短期逆回购操作。但逆回购利率明显超出市场预期，对债市造成进一步挫伤。市场人士表示，公开市场操作表现出中性偏紧的基调，但因监管层与市场沟通不充分，预期引导不足，政策信号仍不够明晰。

市场人士进一步指出，本周三年央票续发及时发布的举措，虽说明央行信息披露上已在进步，但仍希望决策层可以进一步提高政策透明度，及时准确将政策导向传递给市场。机构多认为，三年期央票未来仍将续发，而逆回购利率继续下行的空间或已不大。

“公开市场明确传达了不要对政策报太大希望的信号，央行货币政策意图逐渐清晰，可能彻底改变机构对中长期流动性的预期，对市场形成‘不能承受之重’，”国泰君安证券首席债券分析师徐寒飞称。

瑞穗证券亚洲公司首席经济学家沈建光博士亦表示，货币政策基调当前略显中性偏紧，市场政策预期蛮混乱，机构获取的政策信号不明确。从这个角度讲，央行应加强预期引导。沈建光曾供职于欧洲央行（ECB）和国际货币基金组织(IMF)等，他表示，预期管理是现代央行的重要职责。

央行周一续作755亿元人民币三年期央行票据，利率3.50%，大幅低于同期二级市场水平。但周二公开市场的110亿元七天期逆回购，中标利率却达3.9%，虽较最近一期的4%走低，但大幅高于周一的二级市场水平。周四的280亿元14天逆回购，中标利率持平于4.1%，完全脱离了市场4.0%的多数预期。

与之相随，市场基准七天回购加权利率今日较上周五大涨逾20个基点(bp);10年国债基准券参考成交收益率连日破位上行，并已接近4%重要关口。一级市场亦难幸免，中标结果走高已是幸运，周四招标的进出口行两期债更是以流标收场。

路透计算，央行本周净投放475亿元,较上周净投放200亿有所放大。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/gaq42v)

**逆回购利率续跌空间或有限**

路透周内至少先后两次访问了逾20家公开市场一级交易商，反馈的情况显示，被冠为“货币政策操作”创新的SLF和三年央票续发将不会停止。虽然逆回购利率未来继续下调的预期仍存，但部分知情人士认为，逆回购利率继续下调的空间已有限，市场或在渐近形成新的资金利率中枢。

国信证券在其报告中称，三年央行票据再度续做下一个窗口时期分别为8月27日和9月10日，到期量为800亿和1,000亿元。

北京一国有银行的交易员指出，6月流动性困局的教训表明，纵是希望把货币基数降低调结构，也不能从拉高货币市场利率入手，教训太惨烈。所以从管理层的角度看，直接从根源上把资金投放的口子扎住，而不是后期通过道德规劝过于看重利润回报的机构，或是一种更好的手段；能感觉到，央行不愿意投放太多资金。

数位知情人士也给出了类似的反馈，管理层或倾向认为当前市场流动性较充足。周四开展了14天逆回购操作，但亦有投在中标利率4.1%的需求未得到满足。

徐寒飞并表示，逆回购利率继续下调的可能性小，下周或量缩价平。与之相对应，二级市场基准七天回购加权利率短期或受当前3.9%的发行利率指引，波动区间在3.9%到4.0%之间，资产或按照此利率水平重新定价。

去年下半年，央行曾稳定开展逆回购操作。大多数时间里，七天期逆回购中标利率为3.35%；与之相对应，二级七天质押式回购加权收益率均值为3.37%。同期，基准10年期国债收益率下半年均值为3.45%。

中国央行前期发布的货币政策执行报告有两大热点，一是公布6月末的常备借贷便利（SLF）余额高达4,160亿元，显示其安抚6月货币市场钱荒的力度超出预计；此外货币政策操作又现创新之举，央行近日对部分已到期的三年期央票进行续发。

中国央行上周通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，一度传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市场也从最初的“锁长放短”政策解读，一度转为偏中性看待。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行。

**市场盼决策层更好引导预期**

上述路透周内访问的众多公开市场一级交易商人士表示，当前感受到的政策操作基调中性偏紧，然政策预期混乱。近九成的受访人士表示，难以从既定信息中体会到央行货币政策的意图，唯一可以确定的是央行会维系短期流动性的稳定。

而公开市场一级交易商，是央行与市场机构之间的桥梁，当前家数为48家。

随之造成的结果就是，6月流动性血泪史让机构谨慎自保，部分在公开市场投标本不是特别需要的逆回购资金，还有就是在货币市场借入多余资金。流动性供求关系相应被改变，机构主动留高备付，对资产收益水平的要求亦水涨船高。

市场人士的反馈是，管理层政策操作沟通的不充分，导致机构预期偏混乱，进而导致本已偏紧的预期雪上加霜；真心希望央行加强与市场沟通，释放明确政策信号。

所以才会有另一国有银行人士的感慨。“她只公布了回笼的这一面，却没有充分透露投放的那一面。大家既不知道SLF放了多少钱，也不知道期限多长，到期会不会展期，什么都不确定，可不是得时时警惕着。”

徐寒飞则表示，周一央行更加主动披露三年期央票续发行细节，是货币政策操作更透明的一个表现。

央行在其最新货币政策执行报告中曾表示，将继续根据国际收支和流动性供需形势，合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现及短期流动性调节工具、常备借贷便利等工具组合，管理和调节好银行体系流动性，加强与市场和公众沟通，稳定预期，引导市场利率平稳运行。

然机构期盼央行可以做得更好。“现代央行最重要的职责在于跟市场充分沟通，为什么这么做，怎么做的，应明确。美联储、ECB都是这样子的。没必要像现在这样，货币政策市场感觉犹犹豫豫的，不知是要紧还是要松，”沈建光称。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 110

(周四) 280

央票 （周一） 755

（周四） --

央票到期 1,300

正回购到期 --

逆回购到期 460

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净投放 475(完)

(审校 林高丽)

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