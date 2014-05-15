人行暂停“锁长”显政策中性偏松 将灵活应对季节性扰动

* 公开市场本周转为净投放，规模440亿元影响中性

* 央行暂停“锁长”操作，体现货币政策中性略偏宽定位

* 未来能否大力度放松还看宏观基本面脸色

* 月中后资金将步入敏感时段，正回购期限或缩短

作者 康熙泽

路透北京5月15日 -中国央行公开市场本周转为净投放440亿元人民币，因规模不大对资金面影响偏中性。业内人士表示，央行当周暂停此前三年央票到期续做的“锁长”手法，体现了弱经济背景下货币政策中性略偏宽松的定位，而未来政策能否大力度放松还待看宏观基本面的脸色。

他们并指出，在稳增长调结构的宏观调控基调下，央行此举可稳定资金预期，同时亦利于引导中长端资金价格回落，实现降低融资成本的调控意图。不过跨过月中后，资金面将面临缴税等季节性扰动，公开市场或逐步缩短正回购滚动期限，以灵活调整应对。

“不对到期央票开展续做符合今年经济基本面和货币政策情况。”兴业银行资金营运中心分析师郭草敏称，“去年下半年续做，但那个时候货币政策确实有一点偏紧，可现在政策情况不同。”

他并指出，从结构看，货币市场利率期限面临“短端很低、中长端偏高”的情况。有标杆性质的三个月SHIBOR利率今年虽有震荡回落，但仍徘徊在相对偏高水平，暂停到期央票续做有利于中长端价格回落，实现国务院降低融资成本的调控意图。

本周公开市场到期资金规模为2,280亿元，包括正回购到期量1,880亿元，以及周二到期的400亿元央票到期量。不过央行未对该期三年央票开展到期续做；此前央行一般于三年央票到期前一日发布续做公告。

央行公开市场去年7月现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行到期续做，同时根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供必要的短期流动性支持。

国信证券宏观经济分析师钟正生认为，今年在财政刺激定向发力时，货币政策也要定向支持，包括住宅金融专项债等。且随着稳增长举措的逐渐释放，或有更多债券供给增加，那就希望有商业银行需求来承接，不锁定长端资金有助于提高商行对这些长债的需求。

另一方面，从现在到年中，金融机构对资金价格波动比较敏感，央行也不希望扰乱市场的资金预期。

公告显示，央行公开市场今日进行870亿元人民币正回购操作，仍为28天期限品种，中标利率坚挺在4%，结合周二进行的970亿元正回购，本周公开市场净投放440亿元，上周则为净回笼600亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/myv39v

**是否降准仍需观察经济走向**

虽然中国二季度以来稳增长政策已经有所作为，但实体经济表现却尚未透出更多暖意。本周发布的中国4月工业、投资和消费数据全部低于预期，尤其房地产投资增速续降，严重拖累整体固定资产投资增长。

不过从官方释放的信息来看，短期政策面对经济扶助仍将多仰仗微刺激手段，而是否祭出调降存款准备金率等强刺激，有待进一步观察基本面走向。

民生银行金融市场部首席分析师李志强就提到，经济下滑，不过货币政策尚未严重到要立即降准这种大力度放松。但如果二季度数据比较难看，接近下限，“降准的可能性就比较大了”，不过这还要等到7月份。

凤凰网上周六援引中国央行行长周小川讲话称，虽然经济形势有变化，但对经济形势的判断还需要更准确一些，短期数据不一定说明问题。对于市场上有关央行全面下调存款准备金率的传言，他表示不会采取大规模刺激。

钟正生表示，当前货币政策属中性略偏宽松的基调，未来定向宽松的力度可能会加大，主要是通过再贷款的方式实现。

“在稳增长宏观调控基调下，...央行是要做一些事情的，但暂还不想进行例如降准等一步到位的刺激，更多举措是信号意义大于实际意义，引导和稳定市场预期。”他说。

本周一，央行副行长刘士余主持召开住房金融服务专题座谈会，要求合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房贷款需求。不过银行人士反馈，央行只是口头指导，不会因此调整现行房贷政策。

央行行长周小川则在上周六表示，口头干预也是一种对货币政策预期的引导，特别是对于有关资产价格的变化，“应该说口头干预的效果和货币政策干预的效果是密切相关、可以替代的。这也就是说，你在危机之前可以用口头干预说，需要改变一下大家的理解和预期。”

**资金步入敏感时段，公开市场将灵活调整**

一家具有一级交易商资格的银行对路透表示，本周公开市场操作仍属中性，虽然净投放，但440亿元规模并不大。

她分析，下周财税缴款等对资金扰动会明显一些，所以不排除部分机构提前准备，致本周公开市场出现操作量不敌到期资金量。

根据税法，年度结束后的五个月内，企业需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。市场人士预期，这一规模或在4,000-5,000亿元量级，预期公开市场操作方式将灵活调整应对。

申银万国证券周四报告指出，考虑今年央行针对流动性进行了“主动作为”及时对冲，公开市场可能也会预留对冲缓和操作，因此接下来一段时间，公开市场可能逐步缩短正回购滚动期限，便于滚动腾挪较多资金在月末或季末资金敏感的时点。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。且今年首季央行累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 970

(周四) 870

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 400

央票到期续做 --

正回购到期 1,880

逆回购到期 --

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净投放 440 (完)

(审校 张喜良)

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