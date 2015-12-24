分析：中国央行加量投放安抚年末资金面 降准等宽松政策仍相机抉择

作者 边竞

路透上海12月24日 - 年关将至，加之短期又逢新一轮IPO申购扰动，中国央行公开市场本周净投放加量至300亿元人民币，以安抚年末资金面；不过除了一定程度的结构性供需矛盾外，当前整体流动性状况尚可，短期央行以MLF（中期借贷便利）与逆回购等工具提供支持已足够。

分析人士并表示，从中央经济工作会议对于货币政策的表述看，明年宽松方向不会改变，降准降息空间仍存，不过未来政策出台频率可能较今年有所放缓。

不过在年内会否再有政策出台方面，市场预期则存在一定分歧。有分析人士称，为进一步强化政策托底，年内再次降准甚至降息的可能性犹存；另有观点认为，因年末有较大规模财政存款投放，一定程度替代降准作用，短期再出招必要性不大，未来政策仍会相机抉择。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮预计，年底前仍有降准或降息可能，“反正得动一个吧，利率不往下压不行，利息负担就不得了，降息还是会有效果的，但是需要传导时间，（明年一年定存基准利率）我看0.75-1.00%。”

央行公开市场今日进行了400亿元七天期逆回购操作，周二操作量则为300亿元，中标利率均仍持稳在2.25%。本周公开市场净投放300亿元，上周则净投放100亿。

南京银行金融市场部研究员郭伟则表示，上周央行开展MLF，也是提前应对年底的资金需求增加，从跨节资金的成交情况来看，年底平稳度过应无太大难度；而目前市场对于明年货币政策的宽松方向预期也是较为一致的。

中国央行上周五对13家金融机构开展中期借贷便利操作共1,000亿元，期限六个月，利率持平于10月的3.25%。

她谈到，下一步相较于降息，还是降准的可能性更大一点，此前人民币再次经历了一波贬值，可能又有部分资金流出，需要进行补充；不过即便是这样，目前的流动性状况也没有到要马上降准的程度，“还是相机抉择吧。”

日前结束的中央经济工作会议提出，明年主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。同时，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率，稳健的货币政策则要灵活适度，降低融资成本。

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**明年宽松政策方向不改，节奏或放缓**

从中央经济工作会议定调看，明年货币政策维持宽松方向应无悬念，一方面社会融资成本需要进一步引导向下；而为了实施更为积极的财政政策，保持货币环境的整体宽松也属必要，否则国债增量发行以及地方债大规模置换都无法顺利进行下去。

刘东亮谈到，四季度后市场对于中国是否需要继续降息的争论升温，这种争论主要源于两点：一是基准利率对融资成本的影响趋于弱化，降息无用论抬头；二是中国央行在货币政策报告中暗示，基准利率调整应更多关注CPI而非PPI，以目前CPI水平而言，降息空间已不大。

“但我们认为货币政策继续宽松，特别是继续降息的迫切性并没有降低。”他说，突然停止降息会加大经济下行压力，货币政策调整应有预见性。

而降低社会融资成本的目标并未完全实现，仍需基准利率的持续引导。此外，通胀前景不会对降息构成限制，且多数国家在经济下行期间都执行过负利率；而且降息也有利于营造地方债置换的良好环境，并有利于引导人民币贬值进而刺激出口。

中信证券债券研究团队指出，从中央经济工作会议来看，供给侧改革的措施落地，减税增赤的财政政策发力的政策组合非常明确；而降低融资成本仍然是一以贯之的重要任务，工作会议提及要金融部门“为实体经济让利”，明年不对称降息可能性仍然存在，但结构性货币政策优于总量性货币政策。

中金公司固收团队认为，明年财政政策会更加积极，但对经济只是托底作用，难以明显拉升；过剩产能将缓慢出清，并对经济和通胀形成一定负面影响。为实现经济增长目标和结构性改革目标，货币政策继续放松来引导融资成本下降，尤其引导货币市场利率下行。

中国央行上次降准降息是在10月24日，当时下调基准利率0.25个百分点，金融机构一年期存款基准利率下调至1.5%；并下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。

德国商业银行中国经济学家周浩则指出，年内应不会再降准降息了。一方面流动性仍较宽松，而且年底前财政存款投放，实际上也等于起到了投放流动性的作用；此外11月部分经济数据有所改善，政策也可能需要观望一下。

“我觉得明年一季度，春节前后（再次降准）的概率比较大。明年降准可能是一个季度一次的频率，降息我觉得还是会有些限制，毕竟美国加息了。”他称。

中国11月工业、投资和消费数据均胜预期，成为当月经济运行的一抹亮色，显示中国经济边际改善略有企稳。不过，鉴于房地产投资一路下行且产能过剩仍难消化，弱势格局暂难改观，仍需要供需两端发力予以支持。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前11个月分别提供PSL资金3,831亿元和6,980.89亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.75%，10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)