人行货币政策委员称货币政策是否继续放松会非常看重通胀

中国人民银行货币政策委员会委员钱颖一表示，决策层出手支持经济前会非常看重国内通胀水平，而且不仅要看静态水平还要看其趋势，政府乐见的通胀率区间为1-2%。他接受路透专访时并称，资本流动波动过大将影响中国的汇率改革进程，如果波动过于剧烈，政府在扩大人民币波动区间问题上就会很谨慎。路透