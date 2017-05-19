分析：监管声弱中国央行续维稳防风险 政策基调不变更重视节奏

作者 边竞

路透上海5月19日 - 在上周超量续做本周到期的MLF（中期借贷便利）后，中国央行公开市场本周净投放仍达1,600亿元人民币。一方面是缴税影响下，当前超储率偏低的银行间流动性较为脆弱，需要适时补充；另外强监管此前已导致金融市场出现流动性风险苗头，亦需要政策阶段性舒缓。

业内人士认为，监管声调暂时减弱主要是避免处置风险中引爆新的风险，但这并不意味着金融降杠杆就此停滞。未来监管政策仍会继续推进，但会更重视节奏把握，以减缓对金融市场的冲击。因此货币政策中性稳健总体基调不会改变，但在某些需要维稳的时点仍会短暂边际放松。

民生银行金融市场部分析师汤湘滨称，“一方面是去杠杆的定调，另外一方面是市场的脆弱性也需要考虑。这种情况下不能转向宽松，但是持续的收紧可能导致‘因为防风险而引发新的风险’。”

央行公开市场本周除周一（无逆回购到期）和周五（有国库现金定存招标）暂停操作外，周二至周四均维持七天和14天期逆回购的操作组合，中标利率续持稳在2.45%和2.60%，28天期则缺席，操作规模总计4,100亿元。据路透统计，本周公开市场共有2,500亿元逆回购到期。

中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩谈到，新华社发文称要防止资本市场出现处置风险的风险，国务院方面也首次就目前市场状况发话，强调要在保持金融稳定、逐步去杠杆、稳定经济增长之间保持平衡，央行只是顺势而为。

“你看国债收益率曲线都呈现M型了，这是2013年钱荒后都未有过的事情。监管政策力度应该会有所放缓，后续以央行控制节奏为主。”他表示。

自上周五起，银监会、央行和新华社先后释放稳定金融市场的言论，强调不能在处置风险过程中发生新风险。中国总理李克强周日亦表示，中国政府将继续实施稳健的货币政策，把防控金融风险放在重要位置，在保持金融稳定、逐步去杠杆、稳定经济增长之间保持平衡。

中国央行上周发布的一季度货币政策执行报告则称，中国央行的“缩表”不一定意味着收紧流动性，且4月已经转为“扩表”；下一阶段货币政策将寓改革于调控之中，把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，为稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险提供相对平稳的流动性环境。

中国央行公开市场单周资金流向变化图表 tmsnrt.rs/2q210Vn

**监管更重视节奏，去杠杆方向不变**

民生银行汤湘滨指出，此前股市、债市还有商品市场的“三杀”，包括人民币也开始有了贬值的苗头，这其实已经出现流动性风险的迹象，监管层因此适度在节奏上进行调整。从本周情况来看，几个市场基本稳住了，紧张情绪也明显缓解。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮亦称，“（本周公开市场）短期资金投放的明显多了，可能考虑到风险必须有所表示，继续紧绷下去流动性风险可能真的就爆发了，所以有所微调。”

不过他同时认为，随着市场运行趋于平稳，未来只要不再出现大的流动性风险，央行不会轻易改变稳健的货币政策，以配合实现加强监管依旧去杠杆的目标。

汤湘滨表示，去金融杠杆的政策基调是不会变的，目前节奏上根据市场的反馈进行一个适度的调整，只是阶段性的放缓，不让已经比较脆弱的市场积累新的风险，整体看货币政策难有明显的放松。

“让市场稍作喘息吧，但去杠杆和紧平衡的基调相信不会有变化。”刘东亮亦认为。

此外，央行一季度货币政策执行报告指出，在期限品种搭配上，为完善价格型调控和传导机制，未来一段时间央行逆回购操作将以七天期为主，当出现临时性、季节性因素扰动时也会择机开展其它期限的逆回购；MLF操作将以一年期为主，必要时辅助其它期限品种，以更好地满足金融机构中长期流动性需求。

对此上海一银行交易员表示，其实在此前的逆回购操作中，七天期一直以来就是主力品种，而此次央行特意强调七天逆回购的作用，本周并暂停了28天逆回购，也是进一步明确逆回购作为短期流动性调节工具的地位；同样地MLF以一年期担纲主力，亦是更为凸显其中长期货币政策工具的特点。

他认为，尽管今后逆回购操作期限组合总体趋向短期化，但在某些时点如季末、半年末、年末或者长假前，央行仍会根据实际需要灵活拉长逆回购期限组合。

中国3月末金融机构超额准备金率为1.3%，为2011年6月来新低。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） --

（周二） 1,900

（周三） 1,400

（周四） 800

（周五） --

正回购到期 --

逆回购到期（周一） --

（周二） 200

（周三） 1,300

（周四） 800

（周五） 200

SLO到期 --

净投放 1,600

(完)