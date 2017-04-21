分析：缴税高峰中国央行花式组合工具维稳 监管加强资金波动风险未消

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
作者 侯向明
路透北京4月21日 - 鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。
分析人士表示，近期受到缴税以及监管加强等因素的影响，市场资金面持续紧绷，但从逆回购和PSL以及MLF的操作配合来看，央行目的仍在于维持流动性总量平衡；未来随着金融监管力度增强以及去杠杆进程的深入，流动性波动风险仍在，预计央行仍将灵活搭配多种工具进行调节。
他们并称，在去杠杆过程中，虽然流动性仍存在阶段性的波动风险，但资金出现持续大幅紧张的概率并不大，紧平衡仍会是常态；此外随着市场利率的进一步上升，叠加美联储加息步伐未止，逆回购利率的上调仍在路上。
上海一银行交易员说，“缴税导致资金收紧，央行上周就恢复了逆回购操作，本周一虽然又暂停了一次，但当天开展了MLF，可以看出这种搭配组合意图仍在于维持总量的一个平衡。”
她并称，央行调控的目的还是不希望看到资金过于宽松，但导致市场非常紧张亦非央行本意，所以公开市场操作非常灵活多变，资金松的时候直接暂停，有收紧苗头的时候再随时重启。
中信证券固收团队首席分析师明明亦称，货币政策工具本身也需要根据外部情况来把握节奏，近期财政投放比较多，外汇占款降幅收窄，所以也没有必要像过去那样持续的操作。
“现在就是总量比较均衡的话，就直接暂停操作，有必要做的时候，就看哪块少就做哪块。”他并称，“央行近期的操作组合表明并不愿意看到市场过于充裕，甚至在资金十分宽松时连象征性的定量也不愿意给；另外一个也是代表央行对短期利率波动的容忍度在提高，没必要为了做而做。”
在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。随后央行周二又重启逆回购操作并连续净投放，本周净投放规模达到1,700亿元。
据路透统计，本周公开市场逆回购到期共计1,900亿元。上周四和本周二分别有2,170亿元和2,345亿元MLF到期回笼等量资金。
近期银监会接连下发通告，要求规范银行同业业务，尤其加强了委外投资等业务规范的监管。商业银行收缩委外规模，从而导致非银机构流动性需求提升，政策的不确定性加重了机构对未来资金面的谨慎预期。
光大证券固定收益首席分析师张旭表示，近期“一行三会”（央行、证监会、银监会和保监会）在政策监管的协调过程中亦有政策重叠产生，从而对市场流动性产生冲击，所以目前央行的举措是一个非常明显的维稳姿态。
“今年是监管年，银监证监保监轮番来，好多业务没法做了，近期大行委外赎回的传言对机构的资金预期有所影响，有钱的不敢出，那些非银都在抛债应付赎回。”前述上海的交易员说。
中国央行公开市场单周资金流向变化图表：tmsnrt.rs/2oWJ2oa
**紧平衡是常态，逆回购利率上调压力仍在**
短期内，随着季度缴税结束，资金面压力将有所缓和，流动性有望边际改善。分析人士认为，稳定的流动性环境有利于监管改革和去杠杆，在央行主动调节下，流动性出现持续性且大幅收紧的概率不大，紧平衡将是常态。
他们并称，鉴于市场利率仍在高位，且基本面转暖趋势下叠加美联储加息进程仍在路上，逆回购利率依然面临上调压力。
北京一银行的资金交易主管就表示，“未来流动性估计还是个略偏紧的紧平衡，松了或者太紧了都并不利于去杠杆，政府态度早明确了，去杠杆还是要温和...而且现在监管这块刚刚开始市场就已经这样了，不是央行希望看到的。”
他称，央行仍会利用各种工具主动出击，“钱荒”概率基本为零，所以在这种情况下，结合金融去杠杆，预计逆回购利率上调的空间也还存在。
南京证券固定收益分析师杨浩则表示，从近几次美联储加息后中国央行的反应来看，总体上逆回购操作利率还是有跟随上行的压力。
“今年货币政策会在一个相对中性角度，缺了就补，从量上稳，但通过预期引导慢慢抬升市场利率中枢，包括提升逆回购利率。”他说。
中信证券的明明亦指出，“我觉得还是会跟着美国加息吧，现在市场都在关注6月份美联储的动作。”
中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
逆回购 （周一） --
（周二） 800
（周三） 800
（周四） 1,000
（周五） 1,000
正回购到期 --
逆回购到期（周一） 200
（周二） 100
（周三） 200
（周四） 800
（周五） 600
SLO到期 --
净投放 1,700
(完)
(审校 林高丽)
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