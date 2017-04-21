分析：缴税高峰中国央行花式组合工具维稳 监管加强资金波动风险未消

作者 侯向明

路透北京4月21日 - 鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。

分析人士表示，近期受到缴税以及监管加强等因素的影响，市场资金面持续紧绷，但从逆回购和PSL以及MLF的操作配合来看，央行目的仍在于维持流动性总量平衡；未来随着金融监管力度增强以及去杠杆进程的深入，流动性波动风险仍在，预计央行仍将灵活搭配多种工具进行调节。

他们并称，在去杠杆过程中，虽然流动性仍存在阶段性的波动风险，但资金出现持续大幅紧张的概率并不大，紧平衡仍会是常态；此外随着市场利率的进一步上升，叠加美联储加息步伐未止，逆回购利率的上调仍在路上。

上海一银行交易员说，“缴税导致资金收紧，央行上周就恢复了逆回购操作，本周一虽然又暂停了一次，但当天开展了MLF，可以看出这种搭配组合意图仍在于维持总量的一个平衡。”

她并称，央行调控的目的还是不希望看到资金过于宽松，但导致市场非常紧张亦非央行本意，所以公开市场操作非常灵活多变，资金松的时候直接暂停，有收紧苗头的时候再随时重启。

中信证券固收团队首席分析师明明亦称，货币政策工具本身也需要根据外部情况来把握节奏，近期财政投放比较多，外汇占款降幅收窄，所以也没有必要像过去那样持续的操作。

“现在就是总量比较均衡的话，就直接暂停操作，有必要做的时候，就看哪块少就做哪块。”他并称，“央行近期的操作组合表明并不愿意看到市场过于充裕，甚至在资金十分宽松时连象征性的定量也不愿意给；另外一个也是代表央行对短期利率波动的容忍度在提高，没必要为了做而做。”

在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。随后央行周二又重启逆回购操作并连续净投放，本周净投放规模达到1,700亿元。

据路透统计，本周公开市场逆回购到期共计1,900亿元。上周四和本周二分别有2,170亿元和2,345亿元MLF到期回笼等量资金。

近期银监会接连下发通告，要求规范银行同业业务，尤其加强了委外投资等业务规范的监管。商业银行收缩委外规模，从而导致非银机构流动性需求提升，政策的不确定性加重了机构对未来资金面的谨慎预期。

光大证券固定收益首席分析师张旭表示，近期“一行三会”（央行、证监会、银监会和保监会）在政策监管的协调过程中亦有政策重叠产生，从而对市场流动性产生冲击，所以目前央行的举措是一个非常明显的维稳姿态。

“今年是监管年，银监证监保监轮番来，好多业务没法做了，近期大行委外赎回的传言对机构的资金预期有所影响，有钱的不敢出，那些非银都在抛债应付赎回。”前述上海的交易员说。

中国央行公开市场单周资金流向变化图表：tmsnrt.rs/2oWJ2oa

**紧平衡是常态，逆回购利率上调压力仍在**

短期内，随着季度缴税结束，资金面压力将有所缓和，流动性有望边际改善。分析人士认为，稳定的流动性环境有利于监管改革和去杠杆，在央行主动调节下，流动性出现持续性且大幅收紧的概率不大，紧平衡将是常态。

他们并称，鉴于市场利率仍在高位，且基本面转暖趋势下叠加美联储加息进程仍在路上，逆回购利率依然面临上调压力。

北京一银行的资金交易主管就表示，“未来流动性估计还是个略偏紧的紧平衡，松了或者太紧了都并不利于去杠杆，政府态度早明确了，去杠杆还是要温和...而且现在监管这块刚刚开始市场就已经这样了，不是央行希望看到的。”

他称，央行仍会利用各种工具主动出击，“钱荒”概率基本为零，所以在这种情况下，结合金融去杠杆，预计逆回购利率上调的空间也还存在。

南京证券固定收益分析师杨浩则表示，从近几次美联储加息后中国央行的反应来看，总体上逆回购操作利率还是有跟随上行的压力。

“今年货币政策会在一个相对中性角度，缺了就补，从量上稳，但通过预期引导慢慢抬升市场利率中枢，包括提升逆回购利率。”他说。

中信证券的明明亦指出，“我觉得还是会跟着美国加息吧，现在市场都在关注6月份美联储的动作。”

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） --

（周二） 800

（周三） 800

（周四） 1,000

（周五） 1,000

正回购到期 --

逆回购到期（周一） 200

（周二） 100

（周三） 200

（周四） 800

（周五） 600

SLO到期 --

净投放 1,700

(完)