调查：中国可能在明年3月降息25基点以刺激经济

路透调查显示，三分之二的分析师预计中国人民银行将在2015年3月降息。人行11月21日突然降息以刺激经济成长和抑制通缩风险，为两年来首次降息，让金融市场感到意外。此后消息人士告诉路透，人行可能再次出手。这暗示长期以来不愿意降息的中国决策层终于因经济增长疲弱和房价降温改变了立场。路透