中国央行将设立扶贫再贷款专项用于涉农信贷投放 利率优于支农再贷款

路透北京3月25日 - 中国央行周五称，将设立扶贫再贷款，专项用于支持贫困地区地方法人金融机构扩大涉农信贷投放；发放对象是贫困地区的农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和村镇银行等四类地方法人金融机构。

央行网站发布的新闻稿并称，扶贫再贷款实行比支农再贷款更优惠的利率，合理延长扶贫再贷款使用期限，为地方法人金融机构支持脱贫攻坚提供成本较低、期限较长的资金来源。

央行称，扶贫再贷款是为支持贫困地区地方法人金融机构发放涉农贷款提供的流动性支持，以发挥扶贫再贷款的杠杆撬动作用，引导贫困地区地方法人金融机构扩大涉农贷款。

央行强调，不能将扶贫再贷款资金等同于财政资金；贫困地区地方法人金融机构须坚持商业可持续原则，运用扶贫再贷款资金发放涉农贷款，自主经营，自担风险，并按期足额归还扶贫再贷款本金和利息。

为有效发挥扶贫再贷款的撬动作用，央行要求使用扶贫再贷款的地方法人金融机构建立台账，确保涉农信贷投放在数量、用途、利率等方面符合扶贫再贷款管理要求。（完）