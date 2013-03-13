人行“货币政策与金融改革”发布会内容摘要

路透北京3月13日 - 中国人民银行行长周小川，副行长刘士余、易纲和潘功胜周三就“货币政策与金融改革”举行发布会，回答记者提问。

以下为记者会主要内容摘录：

**稳定通胀预期**

2月CPI略高于大家的预期，表明通货膨胀需要高度警惕，中央银行也历来高度重视消费物价指数。因此我们打算通过货币政策等其他措施，希望能够稳定物价、稳定通货膨胀预期。不过，我们建议大家除了用CPI的同比以外，还要注意观察环比，从这个分析角度来估计目前CPI的走势。

**铁道债及铁路贷款**

根据这次国务院机构改革的方案，铁道部政企分开，原来由商业银行向铁道部发放的贷款以及铁道部发行的债券，铁道部下属企业从商业银行拿到的贷款都由新组建的中国铁路总公司继承。

国家对铁道部原来贷款或债券等各项支持措施和支持政策不变，所以说商业银行对铁路总公司的贷款，各类机构投资者持有的中国铁路总公司的债券不会因为铁道部的改革而改变信用状况。下一步国家将会采取综合性的措施支持铁路建设、支持铁路的投资和融资。

**控制房价目标**

货币政策更主要的是应对总需求，主要是根据像CPI这样的消费物价指数以及生产资料价格指数来调整货币政策。对于房价来讲，我们有一些结构性的政策，几年前就已经开始运用，比如说首付比例和专门针对房贷的利率，还有专门针对房地产的一些价格调整措施，这些措施还会继续使用，有的还会继续加大一定力度。(完)

(整理 宿泱韫; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。