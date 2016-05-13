新闻稿：中国4月末M2同比增12.8% 当月新增人民币贷款5556亿

路透上海5月13日 - 以下为中国人民银行周五公布的2016年4月金融统计数据报告及社会融资规模统计数据报告全文：

一、广义货币增长12.8%，狭义货币增长22.9%

4月末，广义货币(M2)余额144.52万亿元,同比增长12.8%，增速比上月末低0.6个百分点，比去年同期高2.7个百分点；狭义货币(M1)余额41.35万亿元,同比增长22.9%，增速分别比上月末和去年同期高0.8个和19.2个百分点；流通中货币(M0)余额6.44万亿元，同比增长6.0%。当月净回笼现金248亿元。

二、当月人民币贷款增加5556亿元，外币贷款减少107亿美元

4月末，本外币贷款余额104.27万亿元，同比增长13.1%。月末人民币贷款余额99.12万亿元，同比增长14.4%，增速比上月末低0.3个百分点，比去年同期高0.3个百分点。当月人民币贷款增加5556亿元，同比少增1523亿元。分部门看，住户部门贷款增加4217亿元，其中，短期贷款减少64亿元，中长期贷款增加4280亿元；非金融企业及机关团体贷款增加1415亿元，其中，短期贷款减少925亿元，中长期贷款减少430亿元，票据融资增加2388亿元;非银行业金融机构贷款减少128亿元。月末外币贷款余额7981亿美元，同比下降13.2%，当月外币贷款减少107亿美元。

三、当月人民币存款增加8323亿元，外币存款增加9亿美元

4月末，本外币存款余额146.26万亿元，同比增长12.6%。月末人民币存款余额141.95万亿元，同比增长12.9%，增速比上月末低0.1个百分点，比去年同期高3.2个百分点。当月人民币存款增加8323亿元，同比少增388亿元。其中，住户存款减少9296亿元，非金融企业存款增加2175亿元，财政性存款增加9318亿元，非银行业金融机构存款增加3873亿元。月末外币存款余额6668亿美元，同比下降1.5%，当月外币存款增加9亿美元。

四、4月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.11%，质押式债券回购月加权平均利率为2.11%

4月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交60.53万亿元，日均成交3.03万亿元，日均成交比去年同期增长55.2%。其中，同业拆借、现券和质押式回购日均成交分别同比增长76.4%、63.7%和49.7%。

当月同业拆借加权平均利率为2.11%，比上月高0.02个百分点，比去年同期低0.38个百分点；质押式回购加权平均利率为2.11%，比上月高0.01个百分点，比去年同期低0.26个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3825亿元，直接投资人民币结算业务发生1625亿元

4月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3138亿元、687亿元、756亿元、869亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。

--以下为央行同时公布的2016年4月社会融资规模增量统计数据报告全文:

初步统计，2016年1-4月社会融资规模增量累计为7.40万亿元，同比多1.69万亿元。4月份当月社会融资规模增量为7510亿元，比去年同期少3072亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加5642亿元，同比少增2403亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少706亿元，同比多减441亿元；委托贷款增加1694亿元，同比多增1350亿元；信托贷款增加269亿元，同比多增315亿元；未贴现的银行承兑汇票减少2778亿元，同比多减2704亿元；企业债券净融资2096亿元，同比多480亿元；非金融企业境内股票融资951亿元，同比多354亿元。

注1：社会融资规模是指实体经济（境内非金融企业和住户，下同）从金融体系获得的资金。其中，增量指标是指一定时期内（每月、每季或每年）获得的资金额，存量指标是指一定时期末（月末、季末或年末）获得的资金余额。

注2：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。

注3：社会融资规模中的本外币贷款是指一定时期内实体经济从金融体系获得的人民币和外币贷款，不包含银行业金融机构拆放给非银行业金融机构的款项和境外贷款。

注4：2015年1月起，委托贷款统计制度进行了调整，将委托贷款划分为现金管理项下的委托贷款和一般委托贷款。社会融资规模中的委托贷款只包括由企事业单位及个人等委托人提供资金，由金融机构（即贷款人或受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等向境内实体经济代为发放、监督使用并协助收回的一般委托贷款。

注5：当期数据为初步统计数，当月比上月、比上年同期的数据为可比口径数据。（完）