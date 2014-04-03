人行：继续实施稳健货币政策 保持适度流动性

* 当前中国经济运行仍处在合理区间

* 继续实施稳健的货币政策，保持适度流动性

* 货币政策整体放松的可能性较小--分析师

* 或采取再贴现、再贷款等方式定向支持--分析师

路透北京4月3日 -中国经济放缓趋势已定，令政策放松预期升温。但中国央行货币政策委员会今年第一季度例会则称，当前中国经济运行仍处在合理区间，继续实施稳健的货币政策。

周四刊登在央行网站上的新闻稿援引会议表示，将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。改善和优化融资结构和信贷结构。

“这说明中国目前的实际经济增速还是可以接受的，并不想外界想象的那么差。毕竟从失业率上看，已经降至近九年的新低了。“联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为敩说。

杨为敩表示，为实现今年GDP增速7.5%的目标，央行可能会延续去年采用过的再贴现、再贷款等方式，有针对性的支持实体经济。”这是既能调结构，又能兼顾保增长的精准调控方式。货币政策整体放松的可能性不大。“

货币政策委员会例会称，当前金融运行总体平稳，物价基本稳定，但所面临的形势依然错综复杂，有利条件和不利因素并存。要继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力。

国信证券宏观经济分析师钟正生预计一季度GDP同比增速为7.3%，且认为如果增速不低此数，则政策刺激力度将微乎其微。目前就业市场波澜不惊，部分地区甚至出现用工荒，给政府吃了一剂定心丸。这是政府似乎“光打雷不下雨”，即便下雨也将定向抛洒的根源所在。

进一步地，即便经济跌破7.3%，触动了政府敏感的神经，政府也只会比照“去年应对经济下行的经历”，在财政政策上定向发力，而在货币政策上中性维稳。

”期待成规模的财政刺激，期待无节制的货币放松，多少低估了本届政府推进改革转型的决心和智慧。“钟正生称。

面对本周银行间充裕的流动性，中国央行利用“长枪短炮”搭配的回笼工具组合，坚持了近期调控资金面在适当水平，避免过于泛滥的操作态度。不过微观操作上，自上周四起，抽离资金主力手段采用期限更短的14天正回购品种，分析人士表示，这或体现财税缴款对流动性冲击央行已有考虑。

兴业银行首席经济学家鲁政委认为，央行周四的正回购利率没有变化，那么由于稳增长的资金需求和债券供给增加，预计接下来货币市场中长端利率和债券市场利率会出现一定上行。

2014年第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对4月中国存款基准利率及准备金率继续维持不变预期，而二季度降准预期则有所上升。

货币政策委员会表示，将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。并认为，国际经济形势出现分化，美欧等发达经济体积极迹象增多，部分新兴经济体增速持续放缓。

中国国务院常务会议周三最新部署了加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。