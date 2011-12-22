人行调查显示经济热度指数走低 房地产已非投资首选

* 企业家宏观经济热度指数已连续两季度低於景气临界值

* 银行家宏观经济热度指数两年来首次跌入临界值50%以下

* 居民对未来物价上涨预期大幅回落

* "房地产投资"已不再是居民的投资首选

路透北京12月22日电---对中国经济下行的预期也在中国人民银行周四公布四季度调查中略见一斑.调查显示,企业家和银行家的宏观经济热度指数都延续回落趋势,其中银行家宏观经济热度指数两年来首次跌入临界值50%以下.

企业家宏观经济热度指数已连续两季度位於50%的景气临界值以下,而居民对未来物价上涨预期也大幅回落,预测下季物价上涨的居民比例为36.8%,较上季度大幅下降12.8个百分点.

"企业家宏观经济热度指数延续回落趋势,本季较上季下降六个百分点至41.7%,已连续两个季度位於50%的景气临界值以下."调查显示,企业家信心指数为68.4%,较上季度下滑1.8个百分点.

从占比看,认为宏观经济形势"偏冷"的企业家占比为24.8%,较上季度上升6.7个百分点,而认为宏观经济形势"正常"的企业家从今年一季度的74.3%持续下滑至67.1%,累计下滑7.2个百分点.

中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.通胀则自高位逐步回落.CPI同比涨幅由7月的6.5%降至11月的4.2%.

第四季度全国银行家问卷调查显示,宏观经济热度指数继续下降,两年来首次跌入临界值50%以下,为48%.银行家宏观经济信心指数比上季上升4.4个百分点,为59.3%.

其中,认为当前宏观经济"偏冷"的银行家占比为23.6%,比上季度上升11.8个百分点;认为"正常"的银行家占比为56.9%,比上季上升4.4个百分点.

对下季度经济运行走势,22.9%的银行家预计将"偏冷",61.8%的银行家预计下季"正常".

**通胀预期大幅回落**

四季度储户问卷调查则显示,居民当期物价满意指数16.5%,较上季度和去年同期分别提高1.7和 2.7个百分点,居民对未来物价上涨预期大幅回落,未来物价预期指数65.4%,低於上季和去年同期 9.4和16.3个百分点.

居民当期收入感受指数50.9%,较上季回升0.5个百分点.目前该指数处於50%临界值以上的较低区间,表明居民收入情况不够理想.

在各主要投资方式中,偏好"房地产投资"的居民为16.5%,较上季大幅下降7.1个百分点.房地产投资不再是居民的投资首选.

取而代之的是投资"基金、理财产品"22.5%,其他依次为"债券投资"16.4%,"股票投资"9.7%;其中,债券投资已连续六个季度上升.

相较抑通胀是中国今年经济工作的首要任务,上周结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,而在经济目标的排序上稳增长和控物价也变的同等重要.(完)

浏览央行调查报告,请点选(r.reuters.com/puz65s) (r.reuters.com/quz65s) (r.reuters.com/nuz65s)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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