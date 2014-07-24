中国央行PSL非有效的常态化工具 影响信贷结构意义不大--浦发

路透北京7月24日 - 中国商业银行浦发银行(600000.SS)发表报告认为，中国央行设立的抵押补充贷款（PSL）这种以商业银行贷款资产作为抵押提供流动性的基础货币投放方式，不会是有效的常态化工具，影响信贷结构的意义可能不大。

报告称，从美、英的实践来看，央行设定抵押品框架更多是解决流动性危机，降低市值计价资产估值风险，在英国的FLS中，英国央行也没有把抵押品作为商业银行申请信贷的重要约束。其次，央行本职应该承担最后贷款人和稳定金融体系的职能，在影响信贷投向方面应存有边界。尽管央行可以对于政策性金融予以一定支持，但信贷结构调整应由市场化经营的商业银行自发进行。

从降低融资成本的效果看，银行存款准备金的利率仅为1.62%，低于再贷款和PSL利率。因此，在基础货币收缩时，降准对拉低银行成本立竿见影，而信用品抵押基础上的贷款利率中枢较高，且约束过多。此外，央行通过抵押品约束“窗口指导”信贷投向，可能导致某些所谓新兴行业投资过剩、利润率下降，反而增加信贷风险。

报告指出，PSL的模式是商业银行把贷款抵押给央行，并根据折价率获得一定数量的基础货币。因此，PSL的利率和折价率构成了商业银行的贷款成本。如果PSL利率降低，相当于商业银行资金成本降低、利润增加，会激励商业银行放出更多贷款，尤其是增加高折价率的贷款。折价率的设置恰恰可以用作政策定向支持的目的，央行可将投向相关领域贷款的折价率定高，鼓励更多贷款资源的倾斜。

对于中国目前的利率传导机制，报告认为，短端和长端利率传导可能都不顺畅。尽管中国央行可以维持回购利率稳定，但对短端、长端的市场利率的控制依然较弱。从短期市场利率来看，一方面，短期同业负债对接资产的久期较长，期限错配使负债展期类融资存在刚性，增加了短端利率波动；另一方面，面对互联网金融冲击、货币基金发展，投资者在货币市场的各投资品种间的转换成本较低，使银行短端融资利率存在刚性。

从长端来看，中国央行可能难以继续压低10年期长债收益率。就银行而言，由于负债成本走高，4%的长债收益率下降，更多只能作为配置和流动性管理工具。此外，由于城投、信托等高收益率资产存在刚性兑付预期，投资者一直维持较高风险偏好，从而造成长端的无风险收益率体系构建较为混乱。

报告认为，中国金融领域的市场化改革，对于货币政策调控转向价格工具更为重要。从间接融资市场看，随着针对企业、居民大额可转让存单发行，利率市场化冲击或告一段落。大额存单期限固定，可以稳定银行负债久期，降低流动性风险。而未来货币基金投向也将由同业存款转向此类标准化债权，收益率趋于稳定。银行资产负债结构的市场化将带来其对于利率更为敏感。

此外，直接融资市场发展也将为央行价格管理工具的使用创造条件。债券市场发展、资产证券化的推进，将拓展企业融资渠道，也为商业银行腾挪资产负债表空间。此外，这也有助于各类中长期利率曲线的构建。

国内媒体此前报导，中国央行正在研究创设一种新的基础货币投放工具--抵押补充贷款(PSL)，或将逐步取代再贷款，其目标是借其利率水平来引导中期政策利率，以实现央行在短期利率控制之外，对中长期利率水平的引导和掌控。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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