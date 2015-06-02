中国央行今年前五个月提供PSL资金2,628亿元 5月末余额为6,459亿元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京6月2日 - 中国央行周二表示，截至5月末，其货币政策工具--抵押补充贷款（PSL）余额为6,459亿元人民币，当前该工具利率3.10%。
中国央行通过微博发布，今年前五个月共提供PSL资金2,628亿元,并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%，以引导国家开发银行降低棚改贷款利率，加大对棚户区改造的支持力度，促进降低社会融资成本。
“央行通过PSL为国家开发银行棚改贷款提供长期稳定、成本适当的资金来源，对支持棚户区改造发挥了积极作用。”央行称。
央行介绍，去年4月25日，央行创设PSL，根据棚改贷款进度，央行去年提供PSL资金3,831亿元。
此外，中国央行在其官网货币政策工具栏目下创设了抵押补充贷款专栏。
两位消息人士周一透露，中国央行近期针对特定银行进行了PSL操作，以提供基础货币，同时调降本次PSL利率至3.1%，以进一步支持实体经济发展。
去年国内有媒体报导，国开行获得央行1万亿元PSL，用于棚改专项贷款。
中国央行去年创设新的基础货币投放工具--PSL，其目标是借其利率水平来引导中期政策利率，以实现央行在短期利率控制之外，对中长期利率水平的引导和掌控。
(发稿 李贺/倪蔚丹；; 审校 杨淑祯)
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