中国央行：7月新增PSL缩量显示棚改投资放缓 货币整体需求偏弱

路透北京8月3日 - 中国央行周一公布数据显示，7月份的货币整体需求偏弱，中期借贷便利(MLF)当月净回笼1,345亿元人民币；棚改项目的资金来源--抵押补充贷款（PSL）当月仅增429亿元，较上月大减逾七成，显示此项目的投资动能正在减弱。

这一方面显示金融体系的流动性相对宽裕，不再急迫需要央行提供流动性，另一方面也显现出以棚户区改造拉动投资的动能较弱，经济将面临较大压力。

“MLF竟然是净回笼...，可见银行不缺钱。利率高是次要原因，需求不足是主要的。”一位市场人士指出。

7月MLF操作到期收回3,845亿元，开展六个月期中期借贷便利操作投放2,500亿元，利率3.35%。

而定向中国国家开发银行[CHDB.UL]的PSL，虽然7月份利率再次下调0.25个百分点至2.85%，但大幅缩量令市场的关注热点转向投向棚户区改造项目后劲不足，对经济下行的担忧再起。7月末PSL的余额为8,464亿元。

“PSL也干不动了，项目没后劲，地方也没动力。”一位资深银行人士表示。

央行7月未开展常备借贷便利操作（SLF），期末常备借贷便利余额为0。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，央行在2014年三季度创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前六个月分别提供PSL资金3,831亿元和4,204亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。(完)

(发稿 李铮; 审校 曾祥进/杨淑祯)

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