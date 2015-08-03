中国央行：7月新增PSL缩量显示棚改投资放缓 货币整体需求偏弱

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月3日 - 中国央行周一公布数据显示，7月份的货币整体需求偏弱，中期借贷便利(MLF)当月净回笼1,345亿元人民币；棚改项目的资金来源--抵押补充贷款（PSL）当月仅增429亿元，较上月大减逾七成，显示此项目的投资动能正在减弱。
这一方面显示金融体系的流动性相对宽裕，不再急迫需要央行提供流动性，另一方面也显现出以棚户区改造拉动投资的动能较弱，经济将面临较大压力。
“MLF竟然是净回笼...，可见银行不缺钱。利率高是次要原因，需求不足是主要的。”一位市场人士指出。
7月MLF操作到期收回3,845亿元，开展六个月期中期借贷便利操作投放2,500亿元，利率3.35%。
而定向中国国家开发银行[CHDB.UL]的PSL，虽然7月份利率再次下调0.25个百分点至2.85%，但大幅缩量令市场的关注热点转向投向棚户区改造项目后劲不足，对经济下行的担忧再起。7月末PSL的余额为8,464亿元。
“PSL也干不动了，项目没后劲，地方也没动力。”一位资深银行人士表示。
央行7月未开展常备借贷便利操作（SLF），期末常备借贷便利余额为0。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，央行在2014年三季度创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前六个月分别提供PSL资金3,831亿元和4,204亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。(完)
(发稿 李铮; 审校 曾祥进/杨淑祯)
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