中国央行：首季移动支付同比增逾九倍 信用卡授信额大增三成至6万亿元

同期数据还显示，信用卡总体信用状况好转，逾期半年未偿信贷总额环比下降近二成，仅占应偿信贷余额的1%。

报告显示，一季度全国银行卡在用发卡数量近50亿张，其中信用卡发卡量仅占一成，且环比下降近7%。截至一季度末，全国人均持有银行卡3.69张。其中，人均持有信用卡0.31张。

央行网站刊登《2015年第一季度支付体系运行总体情况》显示，今年一季度电子支付业务金额为772.54万亿元人民币，其中网上支付金额占比高达78%，移动支付业务金额虽仅占5%，但同比大增922%；电话支付则呈现业务笔数下降，金额却同比增长局面。（完）