中国央行：首季移动支付同比增逾九倍 信用卡授信额大增三成至6万亿元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京6月2日 - 中国央行周二发布报告显示，今年一季度社会资金交易规模持续扩大，支付结算业务量稳定增长。其中电子支付业务保持较快增长，尤其是移动支付业务涨幅明显，金额同比大涨921%。
截止期末，信用卡授信总额同比增长近三成达到6万亿元，信用卡期末应偿信贷总额同比增逾三成达2.55万亿元。信用卡卡均授信额度1.47万元，授信使用率为40.99%。
同期数据还显示，信用卡总体信用状况好转，逾期半年未偿信贷总额环比下降近二成，仅占应偿信贷余额的1%。
报告显示，一季度全国银行卡在用发卡数量近50亿张，其中信用卡发卡量仅占一成，且环比下降近7%。截至一季度末，全国人均持有银行卡3.69张。其中，人均持有信用卡0.31张。
央行网站刊登《2015年第一季度支付体系运行总体情况》显示，今年一季度电子支付业务金额为772.54万亿元人民币，其中网上支付金额占比高达78%，移动支付业务金额虽仅占5%，但同比大增922%；电话支付则呈现业务笔数下降，金额却同比增长局面。（完）
(发稿 王蕾；审校 毕晓雯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。