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中国财经 | 2015年 6月 2日 星期二 18:51 BJT

中国央行：首季移动支付同比增逾九倍 信用卡授信额大增三成至6万亿元

路透北京6月2日 - 中国央行周二发布报告显示，今年一季度社会资金交易规模持续扩大，支付结算业务量稳定增长。其中电子支付业务保持较快增长，尤其是移动支付业务涨幅明显，金额同比大涨921%。

截止期末，信用卡授信总额同比增长近三成达到6万亿元，信用卡期末应偿信贷总额同比增逾三成达2.55万亿元。信用卡卡均授信额度1.47万元，授信使用率为40.99%。

同期数据还显示，信用卡总体信用状况好转，逾期半年未偿信贷总额环比下降近二成，仅占应偿信贷余额的1%。

报告显示，一季度全国银行卡在用发卡数量近50亿张，其中信用卡发卡量仅占一成，且环比下降近7%。截至一季度末，全国人均持有银行卡3.69张。其中，人均持有信用卡0.31张。

央行网站刊登《2015年第一季度支付体系运行总体情况》显示，今年一季度电子支付业务金额为772.54万亿元人民币，其中网上支付金额占比高达78%，移动支付业务金额虽仅占5%，但同比大增922%；电话支付则呈现业务笔数下降，金额却同比增长局面。（完）

(发稿 王蕾；审校 毕晓雯)

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