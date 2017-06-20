二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查

路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。

央行网站刊登的问卷调查报告并称，二季度银行家宏观经济热度指数为35.2%，比上季提高2.2个百分点，其中，67%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季提高4.8个百分点；银行家宏观经济信心指数为67.8%，比上季提高2.9个百分点。

期内，银行家的货币政策感受指数为36.6%，比上季和去年同期分别下降6.4和21.7个百分点。其中，有30.1%的银行家认为货币政策“偏紧”，比上季提高9.8个百分点；66.6%的银行家认为“适度”，比上季下降6.9个百分点；对于下季度的货币政策感受预期指数为37.4%，高于本季0.8个百分点。

央行对城镇储户的问卷调查结果显示，对于下季度房价，有31.2%的居民预期“上涨”，46.1%的居民预期“基本不变”，13.1%的居民“看不准”。

居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”、“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为47.7%、20%和19.2%。

另外，二季度城镇储户收入感受指数为51.3%，比上季下降1.3个百分点。其中，85.6%的居民认为收入“增加”或“基本不变”，比上季下降0.9个百分点。对下季度，物价预期指数为61.3%，比上季下降0.2个百分点。（完）

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