中国央行与卡塔尔央行签署代理其投资银行间债市协议

中国国家统计局一季度经济运行情况发布会要点摘录
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。
路透北京4月18日 - 中国央行周五刊登新闻稿称，与卡塔尔央行签署代理其投资中国银行间债券市场的代理投资协议。
中国正在逐步推动债市对外开放，路透周五报导引述两位熟悉情况的消息人士称，中国央行近日召开会议，讨论研究允许其批准的除境外央行或货币当局、国际金融机构、主权财富基金、人民币业务清算行以外的境外机构参与中国银行间债市。
中国央行早在2011年底即与奥地利国民银行(即奥地利中央银行)签署了奥央行投资中国银行间债券市场的代理协议，促进双方央行合作。
此外，中国央行此前也曾与其他机构签署类似协议，包括于去年底与世界银行集团成员国际金融公司(IFC)签署代理协议，在中国银行间债市投资120亿元人民币，购买固定收益产品。 （完）
欲浏览更多内容，请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn/
(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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