中国央行与卡塔尔央行签署代理其投资银行间债市协议

路透北京4月18日 - 中国央行周五刊登新闻稿称，与卡塔尔央行签署代理其投资中国银行间债券市场的代理投资协议。

中国正在逐步推动债市对外开放，路透周五报导引述两位熟悉情况的消息人士称，中国央行近日召开会议，讨论研究允许其批准的除境外央行或货币当局、国际金融机构、主权财富基金、人民币业务清算行以外的境外机构参与中国银行间债市。

中国央行早在2011年底即与奥地利国民银行(即奥地利中央银行)签署了奥央行投资中国银行间债券市场的代理协议，促进双方央行合作。

此外，中国央行此前也曾与其他机构签署类似协议，包括于去年底与世界银行集团成员国际金融公司(IFC)签署代理协议，在中国银行间债市投资120亿元人民币，购买固定收益产品。 （完）

欲浏览更多内容，请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn/

(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

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