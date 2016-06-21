中国央行报告：适时推出QDII2试点及CDR 有序实现资本项目可兑换

路透北京6月21日 - 中国央行周二发布2015年年报，并以专栏形式介绍了人民币资本项目可兑换进展及未来一段时期内的重点任务。央行指出，将适时推出合格境内个人投资者境外投资制度（QDII2）试点，允许符合条件的优质外国公司在境内发行股票，可考虑推出可转换股票存托凭证（CDR）。

以下是该专栏《有序实现人民币资本项目可兑换》的全部内容

2015年10月29日中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，其中提出：“有序实现人民币资本项目可兑换，推动人民币加入特别提款权，成为可兑换、可自由使用货币”。中国人民银行始终坚定贯彻落实党中央、国务院战略部署，稳步有序推进人民币国际使用，经过近几年的不断努力，人民币国际化取得积极进展，人民币可兑换、可自由使用程度不断提高。

2015 年11月30日，国际货币基金组织执董会做出决定，将人民币纳入国际货币基金组织特别提款权（SDR）。这是人民币国际化道路上的里程碑，标志着国际社会对中国经济发展和改革开放成果的肯定，特别是对人民币国际化的肯定。

人民币加入SDR之后，随着境内金融市场的不断开放和国际金融市场上人民币金融产品的不断丰富，外国投资者对人民币的信心会不断提升，对持有人民币资产的意愿会继续加强。

中国将按照既定目标，继续坚持深化金融改革，扩大债券市场、股票市场等金融市场的对外开放程度，支持离岸人民币市场健康发展，进一步提高人民币可兑换、可自由使用程度，有序实现人民币资本项目可兑换。

未来一段时期的重点任务包括：一是推动境内外个人投资更加便利化，适时推出合格境内个人投资者境外投资制度（QDII2）试点，进一步提高国内居民投资海外金融市场以及外国投资者投资中国金融市场的自由程度和便利程度。

二是进一步推进资本市场双向开放。允许符合条件的优质外国公司在境内发行股票，可考虑推出可转换股票存托凭证（CDR）；进一步扩大债券市场开放程度。

三是修订、清理相关规章制度，将资本项目可兑换纳入法制框架。建立与国际金融市场相适应的会计准则、监管规则和法律规章，提升金融市场国际化水平。

四是研究建立全方位、多层次的跨境资金流动管理政策框架，推动建立本外币一体化的账户体系，加强对本外币跨境资金流动的统计监测和分析，健全有效的风险预警和防控体系。（完）