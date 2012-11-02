人行：欧美量化宽松政策各有利弊 可能致全球通胀上升

路透11月2日电---中国人民银行2012年第三季度货币政策执行报告称,欧美量化宽松有利於提振市场信心并促进经济复苏,但各自资产负债表也存在不同风险,同时也有可能引起全球通胀上升.

报告称,欧美量化宽松政策购债规模均不设上限,但在资产购买对象、操作主动性、控制流动性规模和央行资产负债表面临的风险方面存在区别.

"随着美欧量化宽松政策的实施,有可能释放出过剩流动性,加大跨境资本流动波动,推动大宗商品价格上涨,进而加大通胀上升的风险."央行报告称.

中国央行认为,欧央行在实施二级市场直接货币交易计划(OMT)时,对中央政府发行或担保的债务工具抵押品资质暂不设定最低信用评级门槛,其资产负债表存在恶化的风险.

而美联储在QE3中购买的是相对安全的抵押贷款支持证券,但缺乏冲销措施将使其面临资产负债表扩大的风险.

欧央行於9月6日出台二级市场直接货币交易计划(OMT),美联储也於9月13日宣布实施第三轮资产购买计划(QE3).中国央行今年稍早两度降息、并两度降准後再无任何动作.(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。