近期市场利率稳中有降 利率市场化有助降低融资成本--人行官员

路透北京1月15日 - 中国央行调查统计司司长盛松成周四表示，近几个月市场利率保持稳中有降走势；利率市场化从根本上不仅不会使融资成本上升，反而会促使融资成本下降。

他在12月金融统计数据发布会上回答提问时称，从国际经验看，利率市场化初期，由于存款成本上升等原因，金融机构贷款利率通常会小幅上升；随着利率市场化的深入，金融资源配置效率不断提高，成本较高的银行表外业务会回归表内，贷款利率也会趋于下降。

据央行初步测算，去年11月降息及扩大存款利率上浮区间，将使存款利率下降约2个基点，贷款利率下降约44个基点，银行存贷利差明显缩窄（下降约42个基点），金融对实体经济的支持力度加大。

“企业融资成本高确实是我国经济金融发展中面临的一个难题，解决这一问题不能仅依靠货币金融政策，更要建立长效机制。一是改革投融资体制，改变预算软约束；二是大力发展直接融资，逐步降低间接融资比例；三是进一步推进利率市场化。”盛松成说。

据央行抽样统计数据，2014年12月末，企业贷款利率比2014年年初下降5个基点，比三季度末下降14个基点。其中，小型企业贷款利率和年初基本持平，比三季度末下降9个基点；微型企业贷款利率比年初下降17个基点，比三季度末下降9个基点。

他并指出，近期理财、信托产品和余额宝收益率亦持续回落。同时，小微企业信贷结构进一步优化，更多投向涉农和制造业的小微企业，并逐步收缩房地产类小微企业的信贷资金。

央行数据显示，截至2015年1月13日，三个月SHIBOR、七天回购利率分别比上年同期下降67个基点和16个基点。五年、七年和10年期国债到期收益率分别比上年同期下降98个、106个和102个基点。

2014年12月末，理财和信托产品收益率分别比年初回落101个和59个基点。截至2015年1月13日，余额宝七日年化收益率为4.4810%，比上年同期大幅回落221个基点，今年年初以来呈持续回落走势。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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