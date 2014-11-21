版本:
中国
中国财经 | 2014年 11月 21日 星期五 18:54 BJT

人行宣布自周六起不对称降息 存款利率浮动区间上限调整至1.2倍

路透北京11月21日 - 中国央行周五宣布，自11月22日（周六）起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。

中国央行网站并称，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。

此外，其他各档次贷款和存款基准利率相应调整，并对基准利率期限档次作适当简并。（完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐