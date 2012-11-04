人行报告称三季度贷款利率总体下行

* 金融机构三季度贷款利率总体下行

* 9月末的金融机构超储率维持在2.1%

* 9月执行下浮利率的贷款占比上升

路透北京11月2日电---中国人民银行2012年第三季度货币政策执行报告显示,三季度金融机构对非金融企业及其他部门贷款利率总体下行,从利率浮动情况来看,9月执行下浮利率的贷款占比上升.

9月末的金融机构超储率维持在2.1%,持平於6月末.农村信用社则由6月末的3.6%升至3.8%,比上年同期高0.4个百分点.

超额准备金率是指商业银行超过法定存款准备金而保留的准备金占其存款的比例,可反映金融体系短期流动性状况,越高表明资金充裕,低则意味着流动性正收紧.

报告称,9月末,基础货币余额为23.6万亿元,同比增长11.2%,比年初增加1.14万亿元.9月末,货币乘数为4.00,比上年同期高0.29,货币扩张能力较强.银行体系流动性合理充裕.

**三季度贷款利率总体下行**

央行称,受6月、7月连续两次下调存贷款基准利率并调整利率浮动区间等因素影响,金融机构对非金融企业及其他部门贷款利率总体下行.

报告显示,9月贷款加权平均利率为6.97%,比6月下降0.09个百分点.其中,一般贷款加权平均利率为7.18%,比6月下降0.37个百分点;票据融资加权平均利率为6.23%,比6月上升1.16个百分点.

个人住房贷款利率稳步下行,9月加权平均利率为6.20%,比6月下降0.48个百分点.

从利率浮动情况来看,执行下浮利率的贷款占比上升.

9月,执行下浮利率的贷款占比为11.31%,比6月上升3.39个百分点.执行基准利率和上浮利率的贷款占比分别为24.57%和64.12%,比6月分别下降0.51个和2.87个百分点.

参看详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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