中国央行决定3月1日起下调基准利率0.25个百分点 年内首次降息符合预期

路透北京2月28日 - 中国人民银行周六称，自2015年3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，为年内首次降息，基本符合市场预期。央行表示，其重点在于进一步巩固社会融资成本下行的成果，为经济结构调整和转型升级营造中性适度的货币金融环境。

尽管央行稳健货币政策取向不变，但市场人士却认为，本次降息只是宽松进程的中继站，中国的实际利率依然高企，特别是以贷款利率衡量的实际利率处在数年来的高位，基准利率仍有下行的空间。

央行称，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。且推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍;其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。

“我觉得基本上还是符合预期，面临经济下行和通缩风险上升的压力，央行选择降息也是货币政策宽松的一部分。”澳新银行中国经济师周浩指出。

央行有关负责人在答记者问中称，当前物价涨幅处于历史低位，为适当使用利率工具提供了空间。此次采取对称方式下调存贷款基准利率，可望直接对金融机构贷款实际利率产生一定下拉作用。同时存款基准利率的进一步下调，也有利于降低金融机构筹资成本，带动各类市场利率和企业融资成本继续下行，有利于进一步缓解企业融资成本高问题。

“此次利率调整的重点仍是保持实际利率水平适应经济增长、物价、就业等基本面变动趋势，并不代表稳健的货币政策取向发生变化。“该负责人称。

央行并表示，当前中国经济发展进入新常态，发展条件和发展环境都在变化，而其核心是经济发展方式和经济结构的改变。下一步将保持政策的连续性和稳定性，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，综合运用多种货币政策工具，适时适度预调微调，为经济结构调整和转型升级营造中性适度的货币金融环境。

对于此次结合利率调整进一步扩大存款利率浮动区间，该负责人指出，中国已初步形成差异化、精细化的存款利率定价格局，存款利率浮动区间扩大后，金融机构的自主定价空间进一步拓宽，有利于促进其完善定价机制建设、增强自主定价能力、加快经营模式转型并提高金融服务水平。

央行并称，下一步将适时通过推出面向企业和个人的大额存单等方式，继续扩大金融机构自主定价空间，有序推进利率市场化改革，并进一步完善利率调控体系，健全利率传导机制，不断增强央行利率调控能力和宏观调控有效性。

中国央行上次利率调整是在2014年11月22日进行的不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。（完）

更多细节，请点选央行网站（www.pbc.gov.cn）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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