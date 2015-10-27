中国仍处于“正利率”时期 并未进入“负利率”--央行官员

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月27日 - 中国央行调查统计司司长盛松成日前撰文指出，中国并未进入“负利率”时期，综合考虑各经济主体的投资理财行为，当前存款替代产品收益率普遍高于银行存款利率，更显着高于同期CPI水平，总体判断目前仍处于“正利率”时期。
中国证券报周二刊登该文指出，央行调查数据表明，本次降息后，10月24日-10月26日,商业银行新吸收的一年期定期存款实际加权平均利率为2.02%，高于1.6%的9月份CPI同比涨幅0.42个百分点。
且本次降息后,商业银行存款利率上浮空间完全打开,在一般意义上各商业银行存款利率定价已具有完全的独立性。
“银行存款定价机制的新变化，决定了不能再直接使用存款基准利率与CPI的差值来判断‘正利率’或‘负利率’，而应重点关注两个指标：一是银行的存款挂牌利率，二是银行的实际存款利率。”文章称。
从银行存款挂牌利率看，对19家全国主要大中型商业银行及15家较具代表性的城商行、农商行的监测表明，自10月23日人民银行降息后，对于一年期个人定期存款挂牌利率，34家银行共出现9种不同的挂牌利率，平均利率水平为1.96%，较9月份CPI高0.36个百分点。
其中，最高利率水平为2.5%；工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行等挂牌利率最低，为1.75%，较9月CPI高0.15个百分点。
对于一年期单位定期存款，35家银行共出现10种不同的挂牌利率，平均利率水平为1.91%，较9月份CPI高0.31个百分点。
从银行实际存款利率看，降息后，商业银行新吸收的一年期定期存款实际加权平均利率为2.02%，高于9月份CPI 0.42个百分点。
另据人民银行标准化存贷款综合抽样统计数据显示，10月24日-10月26日，按照存款发生额统计，商业银行一年期定期存款实际加权平均利率为2.02%，是基准利率的1.35倍，高于9月份CPI0.42个百分点。
“综合考虑各经济主体的投资理财行为，目前存款替代产品收益率普遍高于银行存款利率，更显着高于9月份CPI水平。”文章称。
文章指出，对9月份商业银行新发行的15,355只人民币理财产品分析发现，这些理财产品平均预期年收益率为4.08%，较9月份CPI高2.48个百分点。其中平均预期年收益率高于1.6%（9月份CPI同比涨幅）的产品有14,528只，占比达94.61%。
此外，目前12只“宝宝”类产品平均年化收益率为3.31%，较9月份CPI高1.71个百分点，显着高于同期物价水平。
事实上，随着金融创新和新技术的发展，市场上还会涌现出其他类型的存款替代产品，如大额可转让存单也是一种灵活便捷的普通存款替代产品。从今年6月份9家银行发行的大额可转让存单看，1年期大额可转让存单利率至少超过9月份CPI 1.4个百分点。
中国央行周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次双降。
是次降息后，一年期存款利率降至1.5%，一年期贷款利率为4.35%。而此前国家统计局公布数据显示，中国1-9月全国居民消费价格总水平（CPI）比去年同期上涨仅有1.4%，9月单月CPI同比涨幅为1.6%。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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