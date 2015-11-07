中国央行报告：利率市场化改革迈出关键一步 将培育完善市场基准利率体系

路透北京11月6日 - 中国央行周五发布第三季货币政策执行报告，并用专栏的形式指出利率市场化迈出关键一步。

以下为此专栏的全文：

经国务院批准，中国人民银行决定自 10 月 24 日起结合降息降准，对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。这标志着我国的利率管制已经基本放开，利率市场化改革迈出了关键的一步。这在利率市场化进程中，在整个金融改革的历史上，都具有重要的里程碑意义，充分体现了我国坚定推进改革的信心和决心。

利率管制的基本放开，对优化资源配置具有重大意义。在利率市场化条件下，利率的价格杠杆功能将进一步增强，推动金融资源向真正有资金需求和发展前景的行业、企业配置，有利于发挥市场在资源配置中的决定性作用，提高资源配置的效率。特别是在当前我国经济处在新旧产业和发展动能转换接续的关键期，放开利率管制可为金融机构按照市场化原则筛选支持的行业、企业提供更大空间，有利于稳增长、调结构、惠民生，促进经济健康可持续发展。

利率管制的基本放开，为推动金融机构转型发展注入新的动力。随着存款利率上限的放开，金融机构在利率受保护情况下“规模即效益”的传统经营模式将不可持续，有利于推动金融机构树立起“以利润为中心”的经营理念，加快转变经营模式，完善利率定价机制，提高自主定价能力，实现差异化定价，满足日益多样化的金融需求，切实提升金融服务水平。

利率管制的基本放开，为货币政策调控框架转型创造了有利条件。随着金融创新发展，作为中介目标的货币总量与经济增长、物价等最终目标之间的相关性也有所降低。利率市场化有利于促使利率真正反映市场供求情况，并发挥调节市场供求和配置资源的作用，从而推动货币政策调控方式由数量型为主向价格型为主转变。从国际经验看，强化价格调控是提高宏观调控效率的必然选择，而放开利率管制是实现这一转变的重要前提。

当前物价低位运行，市场利率总体下行，为推进利率市场化改革、结合降息降准放开存款利率上限提供了较为平稳的宏观环境。从政策出台后的初步情况看，金融机构存贷款利率总体下行。存款利率方面，定价行为较为理性，分层有序、差异化竞争的定价格局进一步显现。截至 11 月 5 日，国有大型银行、股份制银行、城市商业银行和农村合作金融机构的一年期存款挂牌利率平均水平分别为 1.75%、1.94%、2.03%和 2.04%，较降息前下调 25 个、26 个、34 个和 33 个基点。11 月 5 日，一年期贷款基础利率报价为 4.3%，较降息前下降 25 个基点。目前降息的政策效果正在逐步释放，估计金融机构实际贷款利率水平也将有所降低，有利于进一步降低社会融资成本。

取消对利率浮动的行政限制后，并不意味着央行不再对利率进行管理，相反中央银行的利率调控和传导将更加重要，会更加倚重市场化的货币政策工具和传导机制。从这个角度讲，我国的利率市场化改革和货币政策调控开始进入新阶段，核心将转向建立健全与市场相适应的利率形成和调控机制。

下一阶段，央行将继续督促商业银行提高自主合理定价能力，以更好地适应市场竞争的格局和客户需求。同时，进一步建立健全央行政策利率调控机制，培育完善市场基准利率体系，疏通利率传导渠道。在此基础上，形成一个以市场参与者为主体、各类金融市场为主线、央行可调控、辐射整个金融市场的利率形成、传导和调控机制，使市场机制在利率形成和资源配置中发挥决定性作用。

在利率管制基本放开的条件下，对市场利率也要有一定的监督和自律管理，以有效预防和处置市场上可能出现的个别非理性定价行为。在继续推进利率市场化建设的一段时间里，央行将继续公布存贷款基准利率，为金融机构利率定价提供重要参考和指引。同时，指导市场利率定价自律机制，按照激励与约束并举的原则，发挥好金融机构利率定价的行业自律作用。此外，还将把金融机构存贷款利率定价行为纳入宏观审慎管理，并研究运用有效工具，引导金融机构科学合理定价，保持审慎稳健经营。（完）