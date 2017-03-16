分析：中国央行全面调升OMO+MLF+SLF利率 紧跟美联储亦彰显去杠杆决心

作者 侯向明

路透北京3月16日 - 美联储加息靴子刚落地，中国央行迅速跟进，年内第二次上调公开市场逆回购、MLF（中期借贷便利）和SLF(常备借贷便利)利率。虽是随行就市但仍彰显央行去杠杆和抑泡沫的决心。随着去杠杆政策强化以及经济进一步企稳，政策利率进一步上调的概率仍大。

不过他们亦认为，虽然此次上调后政策操作利率同二级市场利率仍存在较大利差，为后续再度上调政策利率留有余地；但随着国内去产能和经济转型的推进，以及在海外不确定性增多的背景下，国内经济增速亦面临较大压力，利率的上调仍要视当时的国内环境而定。

中金公司的点评报告称，公开市场逆回购利率年内已经累计上调20bp，幅度接近美联储加息幅度，尽管央行并未上调存贷款利率，但公开市场操作利率的市场引导意义依然十分强烈，央行继续上调公开市场操作利率仍表明了其去杠杆和抑制资产泡沫的决心。

该报告并指出，央行上调OMO利率，仍是有针对性的，一方面是美联储加息后，人民币汇率多少会承受一些压力，上调OMO利率可以略为缓解这种贬值压力；此外年初以来，尽管债券杠杆有所放缓，但同业存单余额仍在快速上升，显示同业杠杆仍在升高。

“因此央行未来仍需要双轮驱动来进行调控，通过公开市场价和量进行调控，同时加上MPA考核，也达到降金融杠杆以及防资产泡沫的目的。”中金表示。

周四中国央行时隔近两个月再度上调公开市场逆回购操作利率10bp（基点），同时央行亦意外开展MLF（中期借贷便利）操作，操作利率再次上调10bp。央行在随后的公告中称，此次上调是市场化招投标的结果，反映市场资金供求关系，并非加息。

另据消息人士向路透表示，中国央行今日亦上调常备借贷便利（SLF）利率，隔夜品种上调20个BP至3.30%，七天和一个月SLF利率各10个BP至3.45%和3.80%。

中国央行在就此次OMO和MLF操作利率上调的答记者问中称，此次公开市场逆回购及MLF中标利率上行是市场化招投标的结果，主要反映了近期国内外影响市场资金供求因素的变化；如果逆回购和MLF中标利率和市场利率利差越来越大，就会出现套利空间和不公平，市场定价也会扭曲。

“观察是否加息则要看是否调整存贷款基准利率，逆回购和MLF中标利率上行并不是加息。”央行称，从最近一段时间看，利率更富弹性，也有助于去杠杆、抑泡沫、防风险，符合中央经济工作会议精神。

中国央行周四公告显示，今日进行了800亿元人民币逆回购操作，其中七天和14天期各200亿元，28天期400亿元，中标利率较上次上调10bp，分别为2.45%、2.60%和2.75%。据此计算，今日将净回笼200亿元，连续第16日净回笼。据路透统计，本周共有3,900亿元逆回购到期， 其中今日到期1,000亿元。

中国央行在上周二开展MLF操作后，今日又对17家金融机构进行MLF操作3,030亿元，六个月和一年期利率分别升至3.05%和3.20%，中标利率亦较上周操作上调10bp。

中国央行上次上调MLF利率是在1月24日，六个月和一年期操作利率均较前期上升10BP。此后，央行于2月3日亦上调了逆回购操作及SLF利率，当时逆回购三个期限品种中标利率均上调10BP，这是2015年1月逆回购重启以来首次调升。

美联储周三决定升息25个基点，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。

今日一早招标的现金定存利率亦大涨。业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的600亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.20%，较上次（2016年10月24日）高125个基点（bp），因近几个月来货币市场利率上涨较多。

受美联储加息如期落地且表态温和推动，中国银行间债市周四开盘后期现货联袂大涨；中国央行上调逆回购及MLF利率，一度令现券收益率收窄跌幅，但市场情绪很快修复，10年国债期货主力合约价格继续上行，涨幅一度扩至1.2%。

参看中国央行七天逆回购操作利率和七天质押式回购加权平均利率走势图，请点击： tmsnrt.rs/2nuIDs9

**未来“随行就市”上调概率仍大**

随着美国经济企稳后美联储步入升息通道，而国内最新数据亦显示工业和投资增速回升，且政策操作利率和二级市场利率利差仍然较大，未来进一步上调政策操作利率仍是大概率。

业内人士并称，国内经济虽然回暖但基础仍不牢固，而且面临海外政局不稳等不确定性的冲击，整体货币环境仍会维持稳健中性，而且从今日MLF操作量上来看，仍然偏松。

上海一银行交易员说，“你看央行在记者问答里也说了，中标利率和市场利率不能太大，现在来看其实这个套利空间还是不小的，顺着央行的意思，后面还得（上）调。”

据中金公司上周进行的调查显示，投资者普遍预期年内央行公开市场操作利率还会上调20-40bp。

天风证券的孙彬彬亦表示，长期而言，如若美联储加息三次兑现，后续政策仍存在上调压力。

不过国信证券首席宏观债券分析师董德志认为，问题的关键是中美经济能否保持一个同步性，去年四季度以来国内经济回暖，这种情况下出于抑制风险和去杠杆的考虑，跟随美国上调政策利率没有问题。

“但后期是不是能始终保持这种同步？否则的话还是要回到国内的事上来...我觉得不管是通胀还是别的来看，国内经济还是有下行压力的，届时中国货币政策将保持自有独立性。”他说。

此外，中信证券首席分析师明明也在报告中称，从国内情况来看，货币政策仍然保持稳健中性，而且此次央行MLF投放量较大，从量上来看是偏松的。

央行负责人在记者问答中亦表示，中央银行工具箱的工具比较多，不必对每次操作数量、价格都作出过度解读。翻查央行以往的公开市场操作，中标利率经常在变，并不意味着货币政策取向发生变化。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） 300

（周二） 400

（周三） 600

（周四） 800

（周五） 待定

正回购到期 --

逆回购到期（周一） 800

（周二） 800

（周三） 700

（周四） 1,000

（周五） 600

SLO到期 --

(完)