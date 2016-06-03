中国央行：7月15日起存款准备金考核基数调整为考核期内日均值

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月3日 - 中国央行周五宣布，进一步完善平均法考核存款准备金，自今年7月15日起，人民币存款准备金的考核基数，由考核期末一般存款时点数，调整为考核期内一般存款日终余额的算术平均值。
刊登在央行网站的新闻稿并称，同时，按季交纳存款准备金的境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款，其交存基数也调整为上季度境外参加行人民币存放日终余额的算术平均值。
“（此举旨在为）增强金融机构流动性管理的灵活性，平滑货币市场波动，”央行指出。
中国央行去年9月15日起改革存款准备金考核制度，由时点法改为平均法考核，根据规则，维持期内金融机构按法人存入的存款准备金日终余额算术平均值与准备金考核基数之比，不低于法定存款准备金率”即可。而自今年初，央行对境外金融机构在境内金融机构存放执行正常存款准备金率政策。（完）
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(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。