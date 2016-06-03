中国央行：7月15日起存款准备金考核基数调整为考核期内日均值

路透北京6月3日 - 中国央行周五宣布，进一步完善平均法考核存款准备金，自今年7月15日起，人民币存款准备金的考核基数，由考核期末一般存款时点数，调整为考核期内一般存款日终余额的算术平均值。

刊登在央行网站的新闻稿并称，同时，按季交纳存款准备金的境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款，其交存基数也调整为上季度境外参加行人民币存放日终余额的算术平均值。

“（此举旨在为）增强金融机构流动性管理的灵活性，平滑货币市场波动，”央行指出。

中国央行去年9月15日起改革存款准备金考核制度，由时点法改为平均法考核，根据规则，维持期内金融机构按法人存入的存款准备金日终余额算术平均值与准备金考核基数之比，不低于法定存款准备金率”即可。而自今年初，央行对境外金融机构在境内金融机构存放执行正常存款准备金率政策。（完）

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