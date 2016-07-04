中国央行：将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革

路透北京7月4日 - 中国央行货币政策委员会2016年第二季度例会日前举行，会议表示将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。同时，还将改善和优化融资结构和信贷结构，提高直接融资比重，降低社会融资成本。

中国央行网站周一刊登新闻稿称，当前中国经济金融运行总体平稳，但世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期。主要经济体经济走势进一步分化，美国经济温和复苏，欧元区复苏基础尚待巩固，英国公投决定退欧引发市场波动，日本经济低迷，部分新兴经济体实体经济面临较多困难。国际金融市场风险隐患增多。

“要密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，...继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。”会议称。

要按照加强供给侧结构性改革的要求，继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力，加强和完善风险管理。

中国央行此前称，受英国“脱欧”公投影响，国际外汇市场出现波动，但人民币对一篮子货币汇率仍保持了基本稳定，市场预期平稳，人民币汇率将继续按照既有的形成机制有序运行。（完）

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