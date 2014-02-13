人行节后顺势巨量净回笼 维稳意图仍存

* 短期资金供给充裕，央行公开市场本周再次空窗操作

* 本周净回笼资金4,500亿元，创近一年新高

* 央行稳中偏紧政策基调未改，紧平衡料将延续

* 短期内正回购重启的可能性并不大

* 近期货币政策或将迎来缓冲期

作者 吴芳

路透上海2月13日 -随着春节长假后资金回流，中国央行公开市场本周一如预期再现空窗操作，由节前的大额挹注转为单周净回笼4,500亿元人民币，创出近一年新高。尽管市场预期货币政策稳中偏紧基调短期不具备转向条件，但央行维稳意图仍存。

市场人士表示，节后资金面呈现宽松，不过居高不下的资金利率仍令市场预期难脱谨慎。由于维持金融市场稳定仍是首要目标，预计短期内央行暂不大可能重启正回购操作，以免引发市场恐慌。

“本身就是慢慢资金回流银行体系的时间，央行不进行操作也属正常，目前资金也不紧张，”兴业证券宏观经济分析师高群山称，“不过，未来央行正回购概率可能不大吧，央行手上有那么多工具，SLO、SLF，关键还在于央行认为是短期还是长期因素。”

他进一步指出，央行实施这些工具的目的主要是稳定资金价格及预期，随着央行的精细化操作越来越频繁，市场也会弱化由此带来的情绪化波动。

同时，考虑到3月即将召开中国人大和政协两会，国泰君安固定收益研究主管周文渊认为，从政策取向来看，目前进入两会敏感期，政策操作会暂时进入缓冲期，两会后政策走向要看1-2月份经济数据。

“长假后资金陆续回流（估计一直到元宵节后几日共有近万亿），大行头寸充裕，资金面平稳，无需逆回购支持，”北京一大行交易员称，因本周逆回购大量到期，令市场偏谨慎，但随着后期情绪缓和，资金利率应逐渐回落，长期看七天期可能稳定在4.0%-4.5%。

银行间货币市场资金供给持续充裕。不断趋稳的局面下，供给最多的隔夜回购加权利率周四早盘降逾30基点(bp)，彻底脱离4%整数关口。不过七天期跌幅略逊，二者点差扩大至近140bp。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/haz76v

**短期正回购重启概率偏小**

节后现金回流助益资金面是央行公开市场不作为主要原因，而针对部分机构关于资金面若进一步宽松央行可能重启正回购的看法，分析人士指出，下周有缴税、例行准备金调整等干扰因素，在防止流动性波动前提下，宏观经济下行风险等将进一步掣肘货币政策收紧空间。

“正回购的话冲击就大了,央行也比较谨慎吧,”国海证券债券研究员黄诗诚认为，现在货币增速下来了，1月M2估计就13%左右，经济也有点下行的苗头，央行没有必要现在再大幅度收紧。

路透调查显示，中国1月新增贷款预计达1.1万亿元，而央行坚持稳健的货币政策并保持适度流动性，货币投放料保持平稳，1月末广义货币供应量(M2)同比增速料略有回落。

东莞银行金融市场部金融分析师陈龙亦认为，下周还将面临缴税、缴准，短期内正回购重启的可能性不大，“当前的资金价格还是较高，加之同业的翘翘板效应在，已经使得资金价格在高位稳定，央行没必要继续推高价格引发市场恐慌而成为众矢之的。”

他表示，出于稳增长需要，央行在短期货币政策上仍会给予一定支持。不过，不管正回购是否重启，核心在于，当前的管理层不可能通过大幅度的刺激政策来发展经济，所有政策的前提是服务于转型升级和债务化解。

**短期政策或迎缓冲期**

此外，考虑到两会召开在即，短期货币政策或将迎来缓冲期，央行既不愿资金市场过度宽松，但是亦不会大幅收紧流动性，维稳还将是短期内的主要政策取向。

上述北京银行交易员表示，今年操作较去年春节后即重启正回购来看缓和许多，因美国QE（量化宽松）退出，春节期间新兴市场大幅震荡，且部分国家政局不稳，可能会影响中国外汇占款增长幅度，与去年不同，今年较高的占款可能无法持续。

2013年春节后首周，在有8,600亿元逆回购到期未续做的情况下，央行并重启了正回购操作，金额500亿元，从而当周净回笼资金高达9,100亿元。

“3月初又即将两会召开，综合来看，央行还将谨慎操作，”他称，而从央行最新货币政策报告来看，央行偏紧基调并未变，但利率波动将进一步下降。

中国央行此前公布的去年四季度货币政策执行报告，除一如既往表示继续实施稳健的货币政策外，并强调将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

此外，周文渊认为，虽然央行SLO(短期流动性调节工具)、SLF(常备借贷便利)与逆回购等操作工具日趋丰富，但预计暂时操作的可能性亦不大。

除公开市场例行的正/逆回购，以及央票(续)发行，央行去年亦新创设SLO和SLF，根据需要，不定期向市场注入流动性。而从去年10月起，其公开市场主力工具逆回购操作多变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 4,500

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净回笼 4,500 (完)

(审校 张喜良)

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