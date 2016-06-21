中国央行报告：继续推进利率市场化改革 培育市场基准利率和收益率曲线

路透北京6月21日 - 中国央行周二发布2015年年报，并以专栏形式介绍利率市场化改革进程。下一阶段，央行将继续深入推进利率市场化改革，督促金融机构健全内控制度，增强自主合理定价能力和风险管理水平，着力培育市场基准利率和收益率曲线，不断健全市场化的利率形成机制。

并且还要完善中央银行政策利率体系，增强利率调控能力，理顺中央银行政策利率向金融市场乃至实体经济传导的机制等。

以下是该专栏《利率市场化改革取得关键进展》的全部内容：

利率市场化是中国金融领域最核心的改革之一。近年来，按照党中央、国务院的战略部署，中国的利率市场化改革加快推进，并取得关键性进展。目前，利率管制已经基本放开，市场化利率形成和调控机制不断健全，为充分发挥市场在资源配置中的决定性作用创造了有利条件。

一是利率管制基本放开。2015年3月和5月，将人民币存款利率上限由基准利率的1.2倍依次扩大到1.3倍和1.5倍；8月，放开一年期以上（不含一年期）定期存款利率上限；10月，对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。2015年5月，在全国范围内放开小额外币存款利率上限。

二是市场利率定价自律机制不断健全。进一步拓宽自律机制成员范围，自律机制成员已扩大至643 家，包括10 家核心成员、469 家基础成员和164 家观察成员。自律机制在对金融机构自主定价进行自律管理、维护市场利率定价秩序和有序推进利率市场化等方面发挥了重要作用。

三是金融产品创新有序推进。推进同业存单的发行交易，推出面向企业、个人的大额存单，商业银行负债产品市场化定价范围不断扩大。同业存单全年累计发行5.3 万亿元，二级市场交易18.4 万亿元；大额存单累计发行2.3 万亿元。存单发行交易的有序扩大，有效提升了银行主动管理负债和自主定价的能力，也为进一步推进利率市场化改革积累了宝贵经验。

利率市场化改革的加快推进，既为推动金融机构转型发展注入了新的动力，有利于促进金融机构进一步提高自主定价能力，切实提升金融服务水平，增强可持续发展能力；也为货币政策框架转型创造了条件，有利于促使利率真正反映市场供求情况，为中央银行利率调控提供重要参考，提高宏观调控效率；同时对于充分发挥市场在资源配置中的决定性作用也具有重大意义。

中国人民银行抓住物价低位运行、市场利率下行的有利时机，基本放开利率管制后的政策效果总体较好。金融机构的利率定价行为较为理性，并呈现出分层有序、差异化竞争的利率定价格局。同时，市场化利率形成和调控机制不断健全，也有利于降低社会融资成本，为经济健康可持续发展营造适宜的货币金融环境。

取消对利率的行政管制后，中国的利率市场化改革进入新阶段，核心转向加快建设与市场相适应的利率形成和调控机制。下一阶段，中国人民银行将继续深入推进利率市场化改革，督促金融机构健全内控制度，增强自主合理定价能力和风险管理水平，着力培育市场基准利率和收益率曲线，不断健全市场化的利率形成机制；完善中央银行政策利率体系，增强利率调控能力，理顺中央银行政策利率向金融市场乃至实体经济传导的机制；发挥好金融机构、自律机制、中央银行三道“防线”的作用，加强对金融机构非理性定价行为的监督管理，采取有效方式激励约束利率定价行为，维护公平合理的定价秩序。（完）