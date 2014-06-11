人行称将根据配套改革措施的进度加快推进利率市场化改革

路透北京6月11日 - 中国央行称，下一阶段将在风险可控的前提下，根据配套改革措施的推进进程，加快推进利率市场化改革。

中国央行最新发布的2013年年报称，继续坚持以建立健全由市场供求决定的利率形成机制为总体方向，配套改革措施包括，根据金融机构自主定价能力、金融市场建设情况等基础条件的成熟程度，以及存款保险制度、金融机构市场退出机制等。

年报表示，继续实施稳健的货币政策，不断完善调控方式和手段，增强调控的前瞻性、针对性和协同性，大力推动金融改革，切实维护金融稳定，提升金融服务和管理水平，支持经济发展方式转变和经济结构调整，保持国际收支基本平衡，促进经济社会持续健康发展。

“尽管面临诸多风险和挑战，但从经济发展的潜能和动力等综合情况来看，随着各项改革措施的全面推进，未来一段时期中国经济仍有望继续保持稳中有进、稳中向好态势。”央行年报称。

央行表示，宏观调控将继续坚持稳中求进、改革创新，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，进一步完善宏观调控框架。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断增强调控的前瞻性、针对性和协同性，统筹稳增长、调结构、促改革和防风险，确保经济运行处于合理区间。

加强宏观审慎管理，强化风险监测与评估，构建危机管理和风险处置框架，推进存款保险制度建设，有效防范系统性金融风险，维护金融体系稳定。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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