中国央行：继续实施稳健货币政策 推进利率市场化和汇率形成机制改革

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月6日 - 中国央行周五发布三季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；同时进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。
报告称，综合运用多种货币政策工具，加强和改善宏观审慎管理，优化政策组合，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。根据内外部经济金融形势变化，灵活运用各种货币政策工具，完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性和市场利率水平，保持货币市场稳定。
同时，健全系统性金融风险的防范预警和评估体系，动态排查风险隐患，继续加强对地方政府性债务、房地产市场、产能过剩行业、各类影子银行业务、企业互保联保等风险领域的监测分析，督促金融机构及有关方面做好各种情景下的应对预案。
“进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。”央行并强调。
报告表示，进一步督促金融机构健全内控制度，增强自主合理定价能力和风险管理水平，继续培育市场基准利率和收益率曲线，不断健全市场化的利率形成机制。健全央行政策利率体系，增强利率调控能力，理顺央行政策利率向金融市场乃至实体经济传导的机制。
同时，支持人民币在跨境贸易和投资中的使用，稳步拓宽人民币流出和回流渠道。推动人民币对其他货币直接交易市场发展，更好地为人民币的跨境使用服务。密切关注国际形势变化对资本流动的影响，完善对跨境资本流动的宏观审慎管理。
央行还指出，完善金融市场体系，切实发挥好金融市场在稳定经济增长、推动经济结构调整和转型升级、深化改革开放和防范金融风险方面的作用。推动市场创新，丰富债券市场产品和层次，更好地满足投资者需求。继续完善做市商制度，提高债券市场流动性，为培育有效的收益率曲线夯实基础。
进一步推动信贷资产证券化市场健康发展。大力发展直接融资，推动多层次资本市场建设。扩大对外开放，进一步推动境外机构到境内发行人民币债券。强化市场监管，充分发挥公司信用类债券部际协调机制的作用，防范金融风险，促进金融市场安全高效运行和规范发展。
继续深化大型商业银行和其他大型金融企业改革，加快落实政策性开发性金融机构改革方案，抓紧做好业务划分、健全治理结构、完善风险补偿机制、章程修订等后续工作，确保三家银行改革依法合规、稳妥有序推进。
报告称，有效防范和化解系统性金融风险，切实维护金融体系稳定。加强宏观审慎管理，引导金融机构稳健经营，督促金融机构加强内部控制，强化信贷管理和流动性管理，提高风险防控能力和水平。采取综合措施维护金融稳定，守住不发生区域性系统性金融风险的底线。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。