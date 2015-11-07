中国央行：继续实施稳健货币政策 推进利率市场化和汇率形成机制改革

路透北京11月6日 - 中国央行周五发布三季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；同时进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

报告称，综合运用多种货币政策工具，加强和改善宏观审慎管理，优化政策组合，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。根据内外部经济金融形势变化，灵活运用各种货币政策工具，完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性和市场利率水平，保持货币市场稳定。

同时，健全系统性金融风险的防范预警和评估体系，动态排查风险隐患，继续加强对地方政府性债务、房地产市场、产能过剩行业、各类影子银行业务、企业互保联保等风险领域的监测分析，督促金融机构及有关方面做好各种情景下的应对预案。

“进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。”央行并强调。

报告表示，进一步督促金融机构健全内控制度，增强自主合理定价能力和风险管理水平，继续培育市场基准利率和收益率曲线，不断健全市场化的利率形成机制。健全央行政策利率体系，增强利率调控能力，理顺央行政策利率向金融市场乃至实体经济传导的机制。

同时，支持人民币在跨境贸易和投资中的使用，稳步拓宽人民币流出和回流渠道。推动人民币对其他货币直接交易市场发展，更好地为人民币的跨境使用服务。密切关注国际形势变化对资本流动的影响，完善对跨境资本流动的宏观审慎管理。

央行还指出，完善金融市场体系，切实发挥好金融市场在稳定经济增长、推动经济结构调整和转型升级、深化改革开放和防范金融风险方面的作用。推动市场创新，丰富债券市场产品和层次，更好地满足投资者需求。继续完善做市商制度，提高债券市场流动性，为培育有效的收益率曲线夯实基础。

进一步推动信贷资产证券化市场健康发展。大力发展直接融资，推动多层次资本市场建设。扩大对外开放，进一步推动境外机构到境内发行人民币债券。强化市场监管，充分发挥公司信用类债券部际协调机制的作用，防范金融风险，促进金融市场安全高效运行和规范发展。

继续深化大型商业银行和其他大型金融企业改革，加快落实政策性开发性金融机构改革方案，抓紧做好业务划分、健全治理结构、完善风险补偿机制、章程修订等后续工作，确保三家银行改革依法合规、稳妥有序推进。

报告称，有效防范和化解系统性金融风险，切实维护金融体系稳定。加强宏观审慎管理，引导金融机构稳健经营，督促金融机构加强内部控制，强化信贷管理和流动性管理，提高风险防控能力和水平。采取综合措施维护金融稳定，守住不发生区域性系统性金融风险的底线。（完）