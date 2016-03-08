中国央行：货币政策对结构改革重点部门略宽松 整体稳健取向未变--副行长

路透北京3月8日 - 新华社周二援引中国央行副行长易纲表示，今年货币政策更加注重灵活适度，对结构性改革的重点支持部门会略偏宽松一些，但货币政策作为一个总量政策仍然是稳健的，政策取向并未改变。

此前，中国央行表示，鉴于对中国和全球经济当前形势的看法，央行的货币政策是处于稳健略偏宽松的状态，还要不断观察，适时动态调整。

对于上述表述与稳健货币政策的关系，新华援引易纲表述称，两者并不矛盾，整体来说货币政策取向并未发生改变，仍然在稳健货币政策的区间之内。

易纲解释，货币政策作为一个总量政策仍然是稳健的，政策取向没有改变；而今年更加注重灵活适度，适时适度预调微调，对结构性改革的重点支持部门，信贷投放就会多一些，略偏宽松一些，如央行通过抵押补充贷款（PSL）大力支持棚户区改造、重大水利工程等重点领域。

他并表示，下一阶段，人民银行将继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理。

今年政府工作报告指出，稳健的货币政策要灵活适度。今年广义货币M2预期增长13%左右，社会融资规模余额增长13%左右。要统筹运用公开市场操作、利率、准备金率、再贷款等各类货币政策工具，保持流动性合理充裕。（完）