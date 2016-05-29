现行监管框架存在不适应当前金融业发展的体制性矛盾--陈雨露

路透北京5月29日 - 中国人民银行副行长陈雨露周日表示，当前货币政策调控与宏观金融管理面临新的要求，有三大问题值得高度关注，如现代金融发展的趋势与有效监管问题。现行的监管框架存在着不适应当前金融业发展的体制性矛盾。

据新浪网报导称，他在2016第五届金融街论坛上称，中国金融业已经形成了多样化的金融机构体系，复杂的金融产品体系，信息化的交易体系和更加开放的金融市场体系。特别是综合经营趋势日趋明显，但另一方面影响金融稳定的因素在不断的增多，金融机构信用风险加速暴露，民间借贷和互联网叠加的风险不断显现。

股票市场、债券市场、外汇市场等各个市场之间的相互的联动和传染的状况在上升，这些都表明现行的监管框架存在着不适应当前金融业发展的体制性矛盾。

另外有货币供给与杠杆率的问题。当前货币供给和人民币贷款的增速都高于名义GDP的增速。与比较快的货币信贷增速和高杠杆率并存的是，在社会层面还是在不断的发出要求进一步放宽货币政策的呼声。

数据显示，截止2016年4月末，中国广义货币供给量M2的余额已经达到了144.5万亿元人民币，同比增长12.8%。金融机构人民币贷款余额已经达到99万亿元，同比增长14.4%，同时，2008年以来，非金融企业杠杆率增长迅速，到2015年末已经达到了160%左右的高水平。

此外是金融业快速发展与金融服务实体经济的能力问题。近年来，中国金融业快速发展，但企业融资难、融资贵的问题在各地区和行业还不同程度的存在。对于技术创新和产业创新、小微企业、三农，特别是贫困地区的金融服务依然是金融业发展的短板，金融发展的普惠性还亟待进一步提升。

陈雨露指出，在宏观层面上，要进一步改革和完善货币政策体系和金融监管框架，消除监管空白和监管套利，维护金融稳定。特别是对于那些可能会引发系统性、区域性金融风险的因素应及时纳入宏观审慎管理的框架，妥善加以管控，牢牢守住底线。

此外，对于金融改革，他认为，金融改革的中期任务是切实建立有利于提高金融服务实体经济效率，有效防范和化解金融风险的金融服务体系和金融管理框架。金融改革的体制性目标是建立有效发挥市场在金融资源配置当中的决定性作用，更好的发挥政府作用的现代金融体系。 陈雨露指出，围绕供给侧结构性改革的中心任务，央行要加强金融市场体系建设，健全多层次、多元化、互补型、功能齐全和富有弹性的金融市场，提高直接融资，特别是股权融资的比重，降低杠杆率。

他说，在扩大金融业的双向开放，构建一批具有国际竞争力的金融机构的同时，还要重点建设科技金融体系、绿色金融体系、普惠型农村金融体系和特惠型扶贫金融体系，补齐金融发展的短板。

他认为，中国在推动货币政策框架从数量型调控为主，向价格型调控为主逐步转型的同时，要稳步构建目标利率和利率走廊机制，建立健全宏观审慎管理制度，完善中央银行沟通机制，实现经济金融良性互动，本币、外币稳定运行，创新与风险有效平衡，市场机制与宏观调控有机结合的根本目标。（完）