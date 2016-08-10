中国央行称未来经常项目人民币跨境使用将扩大 跨境投融资渠道将拓宽

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透北京8月10日 - 中国人民银行周三表示，展望未来，人民币国际化的基础设施将进一步完善，经常项目人民币跨境使用将进一步扩大，人民币跨境投融资渠道将进一步拓宽，双边货币合作将继续稳步开展，人民币作为储备货币规模将进一步增加。
央行日前发布《2016年人民币国际化报告》。央行网站刊登新闻稿显示，2015年人民币国际地位持续提升，人民币国际接受程度不断提高。
2015年跨境人民币收付金额合计12.10万亿元人民币，同比增长21.7%，占同期本外币跨境收付总额的比重达28.7%；另据环球银行金融电信协会（SWIFT）统计，2015年12月人民币是全球第三大贸易融资货币、第五大支付货币、第五大外汇交易货币。
央行日前发布二季度货币政策执行报告称，“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的机制提高了人民币兑美元汇率中间价形成的规则性、透明度和市场化水平，在稳定市场预期方面发挥了积极作用；未来将进一步发挥市场在汇率形成中的决定性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
中国此前发布“十三五”规划（2016-2020年）提出：“有序实现人民币资本项目可兑换，提高可兑换、可自由使用程度，稳步推进人民币国际化，推进人民币资本走出去。”（完）
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(发稿 陈杨)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
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路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。