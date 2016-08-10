中国央行称未来经常项目人民币跨境使用将扩大 跨境投融资渠道将拓宽

2015年跨境人民币收付金额合计12.10万亿元人民币，同比增长21.7%，占同期本外币跨境收付总额的比重达28.7%；另据环球银行金融电信协会（SWIFT）统计，2015年12月人民币是全球第三大贸易融资货币、第五大支付货币、第五大外汇交易货币。

央行日前发布二季度货币政策执行报告称，“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的机制提高了人民币兑美元汇率中间价形成的规则性、透明度和市场化水平，在稳定市场预期方面发挥了积极作用；未来将进一步发挥市场在汇率形成中的决定性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。