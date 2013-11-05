在规范基础上稳健发展银行同业业务--人行报告

路透北京11月5日 -中国人民银行周二公布三季度货币政策执行报告称，目前同业业务已经成为金融机构融通资金、管理资产负债、创新产品和拓展利润增长点的重要渠道。但部分机构在开展同业业务中也存在操作不规范、信息不透明、期限错配较严重和规避监管等问题。

部分商业银行还利用同业业务开展类贷款融资或虚增存款规模，加大了流动性管理和风险防控的难度，并在一定程度上影响了宏观调控和金融监管的效果。

该篇题为商业银行同业业务与货币创造的专栏文章称，下一步，应进一步完善同业业务管理制度，将标准化、透明度作为规范和加强同业业务管理的抓手，健全相关考核和监管机制，引导其在规范基础上稳健发展。

以下为该专栏文章全文：

同业业务是商业银行之间及其与其他金融机构之间的资金往来行为，主要包括同业拆借、同业存放、买入返售（卖出回购）、同业借款等。近年来，中国商业银行同业业务发展迅速，对货币供给也产生了直接影响。从中国广义货币 M2的来源看，以往贷款和外汇占款是两个主要渠道。商业银行在发放贷款或购买外汇时，其资产方在增加“贷款”或“外汇占款”的同时，负债方会相应增加（记录）“人民币存款”。由于存款计入 M2，就会直接增加货币供给。这意味着，只要商业银行贷款增加多、购买外汇多，M2 自然也会比较多，因此以往运用贷款和外汇占款变化可以较为准确地预测货币总量变化。但近两年受同业业务快速发展的影响，货币创造渠道发生了一定变化，其背后掩藏的问题也较为复杂。

我们可以把商业银行通过同业业务创造货币的渠道称为“同业渠道”，依照交易对手方的不同，又可进一步分为非银行同业渠道和银行同业渠道。非银行同业渠道指商业银行向非存款类金融机构融出资金，交易对手包括商业银行表外理财和保险公司等，此时在资产方会记录为这些机构欠银行的债权（与贷款类似），同时在负债方则会记录（派生）为其在商业银行的存款（同业存款），这样也就增加了全社会货币供给。值得注意的是，同业存款之前不计入 M2 统计，2011 年9 月调整统计口径后开始计入 M2。银行同业渠道指商业银行实际上向非金融企业提供了类似于贷款的融资，但是通过一定的会计操作，将这些业务在资产方记录为同业资金运用科目（不计入贷款），在负债方记录（派生）为非金融企业在商业银行的存款，从而实现了货币创造。可能的操作方式包括“买入返售银行承兑 5汇票”、“同业代付”以及“买入返售信托收益权”等。

由于同业业务发展较快，近两年同业渠道在货币创造中的占比上升。2013年以来，通过同业渠道创造的 M2 一度仅低于人民币贷款，高于外汇占款和证券投资。由于商业银行同业业务易受季节性因素、流动性水平以及监管政策等影响，波动较大，导致 M2 的稳定性受到影响。目前看，同业渠道与外汇占款往往有共向波动特征，外汇流入多会增加银行体系流动性，同业业务多数时候增长也快，外汇流入下降会减少银行体系流动性，同业业务也可能相应下降。2013 年前几个月 M2 增长较快，就与外汇流入相对较多以及同业业务增长快有关。而 6 月份M2 增速较 5 月下降了 1.8 个百分点，同业业务大幅收缩是其中的主要原因。

目前同业业务已经成为金融机构融通资金、管理资产负债、创新产品和拓展利润增长点的重要渠道。但部分机构在开展同业业务中也存在操作不规范、信息不透明、期限错配较严重和规避监管等问题，部分商业银行还利用同业业务开展类贷款融资或虚增存款规模，加大了流动性管理和风险防控的难度，并在一定程度上影响了宏观调控和金融监管的效果。

下一步，应进一步完善同业业务管理制度，将标准化、透明度作为规范和加强同业业务管理的抓手，健全相关考核和监管机制，引导其在规范基础上稳健发展。完善金融统计和会计制度，以更全面、更准确地反映商业银行的信用扩张和经营行为。考虑到未来金融创新会更趋复杂，有必要进一步改进金融宏观调控框架，强化流动性管理和价格型调控机制。同时，也要继续强化宏观审慎管理，可考虑把更多信用创造活动纳入宏观审慎政策框架，防止金融部门出现过度加杠杆和顺周期波动。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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