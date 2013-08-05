善用底线思维有效防范系统性金融风险--人行

路透上海8月4日 - 中国人民银行表示，下半年将继续实施稳健的货币政策，坚持政策的连续性、稳定性，增强调控的针对性、协调性，根据形势变化，适时适度预调微调，维护货币市场稳定；同时要善用底线思维，有效防范系统性金融风险。

2013年中国人民银行分支行行长座谈会日前召开，央行网站周日刊登的会议新闻稿称，当前中国主要经济指标处于年度预期目标的合理区间，经济保持平稳增长，价格总水平基本稳定，经济结构调整稳中有进，转型升级稳中提质。同时国内外发展环境更加错综复杂，经济运行稳中有忧，经济增长动力和下行压力并存。

会议指出，下半年把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点，要盘活存量、优化增量，整合金融资源支持小微企业发展，拓宽企业融资渠道，加大对“三农”领域的信贷支持力度，进一步发展消费金融促进消费升级，更好地引导和推动重点领域和行业转型和调整，加大金融支持经济结构调整和转型升级力度。

央行还表示，对当前经济金融形势，要正确认识，深入分析，加强研究，完善政策储备。要善用底线思维，加强监测分析，有效防范系统性金融风险，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

中国央行周五公布的二季度货币政策执行报告除表示继续稳健货币政策外，并透露出金融宏观调控从数量型为主向价格型调控为主逐步转变的思路，而央行也在灵活开展常备借贷便利工具(SLF)等创新工具组合应对流动性波动。（完）

(发稿 边竞; 审校)

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