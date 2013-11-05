部分新兴经济体基本面脆弱导致市场大幅波动--人行报告

路透北京11月5日 -中国人民银行周二公布三季度货币政策执行报告称，近期部分亚洲新兴市场经济体金融市场出现波动，直接原因是美联储退出QE预期增强、国际资本流动逆转是触发部分亚洲新兴市场金融动荡，深层次原因则是部分新兴市场经济体基本面脆弱。

总的来看，目前多数亚洲新兴市场经济体基本面尚可，风险总体可控，亚洲地区爆发大范围危机的可能性较小。

为避免量化宽松政策的退出给新兴市场经济体带来负面溢出效应，央行建言，发达经济体特别是主要储备货币发行国应提高政策的透明度和可预见性，加强与市场的沟通。

以下是第三季度货币政策执行报告中，以专栏形式进行的相关分析：部分亚洲新兴市场经济体金融市场动荡

一、近期部分亚洲新兴市场经济体金融市场出现波动

2013 年 5月下旬以来，新兴市场经济体普遍遭遇资本流出。新兴市场投资基金研究公司（EPFR）数据显示，第三季度，新兴市场股票基金流出资金为121亿美元，连续两个季度资金净流出；新兴市场债券基金资金流出规模也达 174亿美元。

与此同时，印度、印尼等部分亚洲新兴市场经济体金融市场出现剧烈震荡：一是货币贬值，8月下旬印度卢比、印尼卢比和泰铢对美元汇率一度较5 月末贬值 18%、15%和 6%；二是股市下跌，8月末印度、印尼和泰国股市分别较 5月末下跌 9%、17%和 17%；三是债券收益率攀升，8 月末印度、印尼和泰国的10年期国债收益率分别较 5 月末上涨 136 个基点、243 个基点和 80 个基点；四是外汇储备下降，2013年5-7月，新兴市场经济体央行外汇储备减少810 亿美元，其中，印度和印尼央行外汇储备分别下降 5.5%和 13.6%。9 月 19日，美联储宣布推迟退出量化宽松货币政策（QE），新兴市场经济体金融市场从前期低点反弹，波动有所缓和。

二、部分亚洲新兴市场经济体金融市场波动的原因

美联储退出 QE预期增强、国际资本流动逆转是触发部分亚洲新兴市场金融动荡的直接原因。2013年以来，市场对美联储年内退出 QE的预期逐步增强，美元套利交易成本上升，美元资产的吸引力也显着增强。5月，美联储主席伯南克开始释放 QE 退出的信号。6月以来，主要新兴市场经济体股市和债市资本流出集中爆发，特别是债市遭遇了从资本流入向流出的逆转。

部分新兴市场经济体基本面脆弱是导致金融市场大幅波动的深层次原因。一是财政状况不佳。印度等亚洲新兴经济体财政赤字居高不下，为弥补资金不足，部分国家通过资本市场吸引国际资本流入，当美联储退出QE预期升温时，资本外流导致经济下滑，财政状况陷入进一步恶化的循环。

二是经常项目逆差扩大。印度经常项目逆差自 2009 年以来持续扩大；截至 2013年二季度，印尼连续七个季度呈现经常项目逆差。近期日元汇率大幅贬值也挤占了部分亚洲新兴市场经济体的出口空间，后者经常项目状况变差导致其国际收支平衡对资本流入的依赖性增强。而在美联储退出QE预期增强的背景下，部分新兴经济体过去长期依赖短期资本流入弥补经常账户逆差和支撑资本市场的局面难以为继，风险明显增大。

三是经济增速放缓等因素导致对资本流入的吸引力下降。部分新兴市场经济体增速开始放缓，印度、印尼 2013 年前两个季度实际GDP增速均较上年同期明显回落，加之发达经济体实施超宽松货币政策后的资金流入导致其国内金融市场资产回报率下降，对国际资本的吸引力也出现下降。

三、影响及前景

此轮部分亚洲国家金融市场的大幅波动，与 1997年亚洲金融危机时的外部环境类似，均为发达经济体收紧货币和财政政策，而且都可见国际金融资本集体唱衰亚洲新兴经济体的身影。

不过，当前亚洲新兴经济体的基本面普遍较 1997年有了明显改善。一是汇率制度更为灵活，1997年后大部分亚洲新兴经济体采取了更为灵活的浮动汇率制度，减弱了资本跨境流动的动力；二是多数亚洲经济体经常项目保持顺差，抵御资本流出的能力增强；三是外汇储备增长较多，有利于增强市场信心；四是外债压力较小，目前多数亚洲新兴经济体外债与 GDP 之比较 1997年亚洲金融危机前期大幅改善，且政府债券中本币债券占大多数，资本流出对政府债务可持续性的影响不大；五是亚洲经济体在进一步放开资本项目的同时采取了灵活审慎的态度，运用宏观审慎等手段加强了短期资本监控管理，在资本跨境流动异常时起到了一定作用。

此外，1997年亚洲金融危机后区域内已经逐步构建起金融合作机制，地区金融安全网进一步加强，抵御外部冲击和资本流出的能力提升。总的来看，目前多数亚洲新兴市场经济体基本面尚可，风险总体可控，亚洲地区爆发大范围危机的可能性较小。

但也应注意到，不同经济体之间仍存在较大差异，少数国家因内部基本面因素受到资本流出的影响较大，发达经济体退出量化宽松货币政策的溢出效应也使未来资本流动形势存在很大不确定性。为避免量化宽松政策的退出给新兴市场经济体带来负面溢出效应，发达经济体特别是主要储备货币发行国应提高政策的透明度和可预见性，加强与市场的沟通。

(发稿 赵红梅; 审校 毕晓雯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。