中国央行报告：欧日等央行负利率政策对消费、投资和通胀提振作用待观察

路透上海5月7日 - 中国央行周五晚间发布一季度货币政策执行报告，并以专栏形式介绍了欧日等央行实施的负利率政策的效果。央行指出，总的来看，负利率政策在货币和债券市场的传导较为顺畅，但对零售端利率的影响还比较有限，负利率对汇率的作用存在不确定性。负利率政策对消费、投资和通胀的提振作用有待观察。

以下是该专栏《欧日等部分央行的负利率政策》的全部内容：

纵观中央银行的历史，负利率政策是近年来出现的新事物。长期以来，货币政策在理论上始终受到“零下界”约束。“零下界”是指短期名义利率不能为负，否则资金所有者将会以现金方式持有资金，而不愿将资金借出，从而使得利率政策“失效”。“零下界”的前提假设是资金提供方持有现金的成本为零，但现实中商业银行和非金融企业持有大量现金的成本较大，这就使负利率的实施具备了一定可能。值得说明的是，央行的负利率政策针对的是基础货币，即商业银行在中央银行的存款。此次国际金融危机以来，一些经济体中央银行采取量化宽松政策投放了大量流动性，央行希望通过对商业银行部分流动性实施负利率政策促使商业银行加大对实体经济的信贷投放，并降低商业银行对客户提供信贷等金融产品的利率，最终促进消费和投资。当然也有央行基于汇率的考虑，希望通过负利率抑制资本流入和本币升值。

为了实现通胀目标，2014年6月欧央行将金融机构存款便利利率降至-0.1%，随后连续数次下调，2016年3月10日调至-0.4%。2016年1月29日，日本将金融机构在日本央行的部分超额准备金存款利率降至-0.1%。为缓解本币对欧元的升值压力，丹麦央行于2012年7月将央行存款利率降至-0.2%，瑞士央行也于2014年12月宣布对商业银行在央行的活期存款实施-0.25%的利率。

总的来看，负利率政策在货币和债券市场的传导较为顺畅，但对零售端利率的影响还比较有限。在欧洲，负利率已经从政策利率传导至银行间市场拆借利率，各期限国债收益率均有所下降。目前，大多数欧元区银行已开始对部分机构客户征收负利率，但仍很难对零售客户实施负利率。负利率给商业银行、保险机构、养老基金等金融机构的盈利能力带来压力。

由于很难对零售客户实施负利率，部分商业银行净息差有所下降，零售存款业务比重较大的银行受冲击更大。一些定价能力较强的商业银行选择将负利率成本转嫁至资产业务，对部分个人住房抵押贷款客户征收利息费用，导致实际抵押贷款利率不降反升。对一些就负债承诺了较高收益的保险机构而言，由于长期固定收益证券占其资产比重较大，负利率带来的投资收益率下行对这些机构盈利的影响更大。

负利率对汇率的作用存在不确定性。当利率变动时，资产组合再平衡效应可能引发资本跨境流动的变化，从而导致汇率变动。但由于汇率还受到其他因素影响，从相关货币汇率的实际变动看，存在不确定性。例如，日本2016年1月意外宣布实施负利率后，日元最初微贬，但随后大幅升值。瑞士央行2014年底实施负利率之后，瑞士法郎作为避险货币仍然受到投资者追捧，直至2015年下半年才有所降温。

负利率政策对消费、投资和通胀的提振作用有待观察。负利率对总需求会产生替代效应和财富效应两种相反影响，如果降息的财富效应占据主导，企业和消费者为弥补利息收入降低带来的财富损失，有可能增加储蓄，减少投资和消费。从实际情况看，部分欧洲国家老年人为获得与降息前相同的储蓄收入，在央行实施负利率政策后反而增加储蓄，减少消费。同时，负利率对提振通胀的效果短期内较为有限，欧元区和日本实施负利率后，通胀水平仍在零附近徘徊，远低于央行2%的通胀目标。

随着全球经济金融一体化加深，一个经济体的货币政策也会对其他经济体产生溢出效应，并可能对经济增长和金融稳定形成潜在的负面影响。一是若货币政策过度宽松，有可能降低结构性改革的紧迫性，并对政府财经纪律产生不良影响。二是长期低利率环境可能扭曲资产价格，降低风险溢价，造成风险累积，不利于金融稳定。三是长期负利率环境可能加剧“银行脱媒”，影响金融体系的稳定运行。

负利率一定程度上打破了“零利率下界”，但负利率的边界会受到现金存储技术等诸多因素影响。为降低对银行利润的影响，实施负利率的一些央行采取了“分级利率体系”，将商业银行在央行的存款分成数级，仅对其中一部分存款实行负利率。